Paltas de Chile impulsa estudio pionero que mide biodiversidad y captura de CO2 en cultivos de paltos

El proyecto, desarrollado junto a Cazalac (Unesco), busca demostrar con evidencia científica la relación armónica entre los huertos de palta Hass y los ecosistemas de la zona central. Resultados preliminares identifican más de 2.000 hectáreas con alto potencial de conservación ambiental y una capacidad destacada de captación de carbono.

Junio 24, 2026

La agricultura moderna enfrenta el desafío constante de demostrar su integración con el entorno natural. Bajo esta premisa, la asociación gremial Paltas de Chile ha puesto en marcha una investigación técnica sin precedentes: el «Inventario de Biodiversidad y CO2 atmosférico en bosques de Persea americana Mill». El estudio, que cuenta con el respaldo científico del Centro del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe (Cazalac), bajo el patrocinio de la Unesco, está arrojando luz sobre el rol ecológico que cumplen los huertos en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.

Un ecosistema vivo dentro de los huertos

Uno de los pilares del estudio es el monitoreo de la fauna mediante tecnología de fototrampeo y recorridos de campo. Contrario a percepciones externas, la evidencia recolectada demuestra que los predios agrícolas actúan como verdaderos refugios para la biodiversidad local.

Fauna clave: Se ha constatado la presencia constante de zorros culpeo, aves rapaces, carpinteritos y quiques.

Se ha constatado la presencia constante de zorros culpeo, aves rapaces, carpinteritos y quiques. Hallazgos de alto valor: Destaca el registro de pumas en sectores específicos y la detección del ratón orejudo de Darwin en Panquehue, una especie de gran importancia ecológica para los sistemas naturales chilenos.

Destaca el registro de pumas en sectores específicos y la detección del ratón orejudo de Darwin en Panquehue, una especie de gran importancia ecológica para los sistemas naturales chilenos. Estructura vegetal: El catastro incluye un levantamiento detallado de formaciones vegetales como el bosque esclerófilo y comunidades xerofíticas, confirmando que, en muchos predios, el área destinada a hábitats silvestres llega a superar la superficie productiva.

Interacción atmosférica: El balance de CO2

En términos de indicadores ambientales, los datos preliminares han encendido luces positivas. Al medir la presencia de CO2 al interior de los huertos de palta Hass, se observó una concentración promedio diez partes por millón inferior a la detectada en sectores de vegetación nativa que toleran la sequía en la misma área de influencia.

Si bien el equipo investigador liderado por el geógrafo Elir Rojas enfatiza que estos resultados son una primera aproximación sujeta a análisis continuos, el comportamiento observado sugiere que los huertos actúan como sumideros de carbono relevantes, incluso en condiciones de escasez hídrica, ofreciendo una línea de estudio fundamental para la sustentabilidad del sector.

Visión gremial: Hacia una agricultura basada en evidencia

Para Francisco Contardo Sfeir, presidente ejecutivo de Paltas de Chile, esta iniciativa es una respuesta estratégica a las demandas del mercado actual. “Hoy los consumidores y los mercados valoran que los sectores productivos demuestren su relación con el entorno. Este proyecto nos permite avanzar en una conversación técnica sobre el rol que cumplen los paltos en zonas semiáridas, identificando oportunidades claras de conservación”, señaló.

El futuro del proyecto

El estudio proyecta un impacto positivo sobre más de 2.000 hectáreas con alto potencial de conservación ambiental en el territorio semiárido chileno. La investigación continuará su curso mediante:

Calibración de datos: Ajuste técnico de las mediciones atmosféricas. Procesamiento faunístico: Análisis profundo del material recopilado por las cámaras trampa. Generación de guías técnicas: El objetivo final es consolidar protocolos de manejo y sostenibilidad que puedan ser aplicados por todos los productores del país.

Este avance es un paso firme hacia la consolidación de una industria que no solo produce un alimento de clase mundial, sino que también ejerce un rol activo en la preservación de la biodiversidad y el equilibrio ambiental de los valles chilenos.

Fuente: Frutas de Chile