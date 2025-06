“Pasión que germina”

Sakata Seed Corproation es una empresa centenaria que concentra sus esfuerzos en la creación de variedades de hortalizas y flores para contribuir al bienestar de las personas

¿Ricardo, cómo definirías en una frase lo que representa Sakata en Chile y en el mundo?

Sakata representa una pasión viva por las semillas que trasciende fronteras, uniendo innovación, respeto por la naturaleza y compromiso con las personas para mejorar la vida a través de lo que sembramos.

Sakata tiene más de 100 años de historia. ¿Cómo se construye un legado de este tipo?

El legado de Sakata se ha construido desde 1913 con tres pilares fundamentales: calidad, confiabilidad y servicio. Estos valores han guiado cada decisión, cada semilla desarrollada, y cada relación que hemos establecido con productores, clientes y comunidades en más de 170 países. A lo largo del tiempo, hemos mantenido viva una filosofía de gestión basada en la Prosperidad Mutua, el Interés Mutuo y, más recientemente, la Armonía Mutua. Creemos que cuando uno siembra con respeto, cosecha confianza y admiración.

¿Cuál es el enfoque principal de Sakata Seed Chile?

Nuestra misión en Chile es clara: producir semillas de alta calidad para abastecer al grupo Sakata a nivel global, aprovechando nuestra privilegiada condición de país de contra estación, que se destaca por ser el mayor exportador de semillas del hemisferio sur. Nos enfocamos principalmente en cultivos de invierno, trabajando mano a mano con agricultores pequeños, intermedios y grandes, de distintas regiones del país. Nuestro equipo de producción los acompaña día tras días en terreno, compartiendo conocimientos técnicos y promoviendo un desarrollo agrícola sostenible.

Sakata ha adoptado el lema “PASIÓN en Semilla”. ¿Qué significa exactamente este concepto?

“PASIÓN en Semilla” (Passion in Seed) no es sólo un eslogan, es nuestra esencia. Cada letra de la palabra PASIÓN (en inglés PASSION) representa un valor que cultivamos diariamente: Personas, Ambición, Sinceridad, Sonrisa, Innovación, Optimismo y No rendirse nunca. Estos valores nos inspiran a seguir creando semillas que no solo alimentan y embellecen, sino que también transmiten alegría y esperanza.

¿Qué diferencia a Sakata de otras empresas del rubro?

Nuestra diferencia está en el equilibrio entre tradición e innovación. Después de más de un siglo de historia seguimos siendo una compañía 100% de semillas. Mantenemos una profunda conexión con nuestros orígenes y valores, pero al mismo tiempo invertimos continuamente en investigación y desarrollo para ofrecer variedades hortícolas y ornamentales de vanguardia. Además, nuestro enfoque humano es clave: no solo vendemos semillas, sino que construimos relaciones duraderas basadas en confianza, apoyo técnico y compromiso con el bienestar de todos los actores de la cadena agrícola y de nuestros colaboradores.

Hablemos de sustentabilidad. ¿Cómo se involucra Sakata en este ámbito?

La sustentabilidad es parte integral de nuestra visión a largo plazo. La filosofía de Armonía Mutua, que adoptamos en 2022, refuerza nuestro compromiso con el equilibrio entre la empresa, la sociedad y la naturaleza. Sabemos que la agricultura es un motor de desarrollo, pero también un desafío ambiental. Por eso trabajamos para que nuestras semillas sean cada vez más eficientes, adaptables al cambio climático, y cultivadas con prácticas responsables. Queremos dejar una huella positiva, no solo en la tierra, sino también en la vida de las personas.

¿Qué mensaje te gustaría dar a los agricultores chilenos que trabajan con ustedes?

Primero, un agradecimiento profundo. Nada de lo que hacemos sería posible sin su dedicación. Ustedes son nuestros socios en esta misión. A través del trabajo conjunto que hemos venido haciendo por más de tres décadas, estamos sembrando más que semillas: estamos sembrando oportunidades, progreso y bienestar. Sepan que cuentan con Sakata como un aliado constante, dispuesto a escuchar, acompañar y crecer juntos. Y junto con agradecer a los agricultores también agradezco a todos nuestros colaboradores, al equipo de Sakata Seed Chile, que desde sus diferentes funciones son fundamentales para cumplir nuestro propósito.

¿Y qué viene a futuro para Sakata Chile?

El futuro está lleno de desafíos, pero también de oportunidades. Vivimos un entorno cambiante, desde el cambio climático hasta nuevas legislaciones que afectan nuestra actividad. Por lo tanto, trabajamos continuamente en adaptarnos a estos cambios para seguir abasteciendo al grupo y que la semilla producida en Chile genere beneficios y sonrisas para agricultores en todos los continentes. Queremos seguir siendo un referente en calidad, pero también un modelo de empresa humana, comprometida y sustentable. Finalmente quisiera recordar las palabras de nuestro fundador Takeo Sakata, “nuestra misión es muy pacífica y la naturaleza de nuestro negocio contribuye a la paz y hace feliz a la gente”. Ese es nuestro norte.

Sakata Seed Chile: Sembramos hoy lo que alimentará, embellecerá y transformará el mañana.