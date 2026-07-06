Paso terrestre clave: Perú autoriza el ingreso de 127.400 plantas de arándano chilenas

El SENASA peruano autorizó una importación clave que ingresará por vía terrestre a través de Tacna con destino a Ica. La medida evidencia la alta valoración de la industria viverística chilena y la necesidad de cadenas logísticas ultraespecializadas para el traslado seguro de material vegetal vivo de alto valor productivo.

Julio 6, 2026

La competitividad de la industria frutícola en el hemisferio sur se juega mucho antes de la cosecha. Mediante la reciente Resolución Directoral N° D000025-2026-MIDAGRI-SENASA-DSV , el Servicio Nacional de Sanidad Agraria de Perú (SENASA) oficializó la autorización para el ingreso de 127.400 plantas de arándano (Vaccinium corymbosum) de origen chileno durante este mes de julio de 2026.

La operación, solicitada por la empresa Los Olivos de Villacurí S.A.C., contempla el traslado del material vegetal por vía terrestre cruzando el Complejo Fronterizo Santa Rosa, en Tacna, con destino definitivo al predio de producción “CHINCHA-LOV-ARÁNDANOS”, situado en el distrito de Chincha Baja, provincia de Chincha (Región de Ica).

Más allá de ser una transacción comercial puntual, este movimiento técnico entrega señales contundentes sobre el valor estratégico del material genético certificado, la logística para plantas vivas y la interacción comercial de los dos gigantes del arándano en la región.

Logística terrestre y climatizada: El desafío de trasladar material vivo

Uno de los puntos más llamativos de la resolución radica en la obligatoriedad del transporte terrestre. El importador argumentó ante las autoridades que las plantas de arándanos, dada su alta condición perecible y delicada fisiología, no podían someterse al transporte marítimo debido al riesgo latente de retrasos o cancelaciones que deteriorarían severamente la estructura y viabilidad del cultivo.

Al ser clasificadas por el SENASA en la Categoría de Riesgo 4, las plantas de arándano deberán transportarse bajo condiciones extremadamente controladas:

Vehículos herméticos: Los camiones deben ser cerrados, estar limpios, desinfectados y debidamente refrigerados para asegurar la estabilidad térmica del brote y la raíz.

Los camiones deben ser cerrados, estar limpios, desinfectados y debidamente refrigerados para asegurar la estabilidad térmica del brote y la raíz. Precintado de origen: Los cargamentos viajarán sellados con los precintos oficiales del Servicio Agrícola y Ganadero ( SAG ) de Chile, manteniendo los mismos embalajes en los que fueron certificados.

Los cargamentos viajarán sellados con los precintos oficiales del Servicio Agrícola y Ganadero ( ) de Chile, manteniendo los mismos embalajes en los que fueron certificados. Inspección en frontera y destino: Tras una estricta toma de muestras para diagnóstico en el control fronterizo de Tacna, los vehículos serán nuevamente sellados para su viaje directo a Ica, donde un inspector del SENASA verificará la apertura y el estado final del envío.

Cuarentena posentrada: Blindaje del patrimonio sanitario

Al llegar a Chincha Baja, el lote completo quedará sometido de forma obligatoria a un periodo de cuarentena posentrada, siguiendo el Reglamento de Cuarentena Vegetal de Perú. Este paso es fundamental en materiales de propagación, ya que permite monitorear el comportamiento biológico de las plantas y descartar patógenos o enfermedades latentes que no son visibles en las revisiones iniciales de aduana.

Este resguardo garantiza la sustentabilidad del proyecto agrícola peruano y evita que problemas sanitarios se expandan a zonas productivas completas, resguardando la reputación internacional de los valles agroexportadores peruanos.

Chile y Perú: Sinergia técnica en medio de la competencia por el berry

Mientras Perú continúa consolidándose con fuerza como el principal exportador global de arándanos frescos y expande sus campos en zonas estratégicas como Ica, la industria chilena enfrenta el desafío de acelerar su recambio varietal y elevar sus estándares de condición de fruta.

No obstante, esta operación demuestra que la competencia en los mercados de destino convive armónicamente con una fuerte relación técnica e industrial de complementariedad: Chile se posiciona como un proveedor de confianza en genética, conocimiento y respaldo viverístico de alta sanidad, mientras que la agroexportación peruana absorbe este material de calidad para sostener sus altos rendimientos productivos.