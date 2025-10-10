PeraGreen IS:Un servicio integral para optimizarla eficiencia de tus sistemas de riego

Transformamos la gestión del riego a través del análisis de datos, ofreciendo soluciones personalizadas para maximizar el rendimiento y la sostenibilidad.

En un escenario agrícola cada vez más exigente, donde el estrés hídrico, los costos operativos y la necesidad de trazabilidad marcan la pauta, no basta con ofrecer productos. Lo que realmente marca la diferencia es brindar un servicio que permita entender en profundidad el estado de los sistemas de riego y actuar de manera precisa y efectiva.

Nuestro compromiso: brindar un acompañamiento técnico basado en datos para potenciar la eficiencia de tu sistema de riego.

A través del análisis detallado de los coeficientes de uniformidad y de distribución, junto con un diagnóstico preciso del estado del sistema, diseñamos estrategias personalizadas que garantizan mejoras sustanciales en el flujo de agua, en la recuperación de goteros obstruidos y en la estabilización de la uniformidad de aplicación.

Un servicio que va más allá de la venta de un producto

Durante la temporada 2025, hemos trabajado en distintas regiones y con diversos cultivos, desde uva de mesa y cítricos hasta ciruelos, aplicando un enfoque integral que combina la utilización del producto PeraGreen IS con un seguimiento técnico cercano. Esto nos ha permitido ofrecer resultados constatables:

Incremento en el caudal por planta desde la primera aplicación.

Recuperación efectiva, incluso en goteros severamente obstruidos.

Mejora la uniformidad del riego, reduciendo la variabilidad entre plantas.

Pero nuestro verdadero valor radica en lo que podemos hacer con esa información: mediante el análisis de los datos identificamos áreas críticas, proponemos intervenciones específicas y realizamos monitoreos continuos para asegurar que cada sistema funcione con su máxima eficiencia.

PeraGreen IS: un aliado técnico y de gestión

Nuestra formulación avanzada —con ácido peracético, ácido acético, peróxido de hidrógeno y HDPE— no solo garantiza una limpieza profunda y estable, sino que también preserva la integridad del sistema a largo plazo, sin degradarse antes de llegar a los puntos críticos. Además, se trata de un producto biodegradable, compatible con certificaciones orgánicas y prácticas sostenibles.

Beneficios de nuestro servicio técnico personalizado

Diagnóstico y monitoreo continuo del estado del sistema.

Programas de limpieza y mantenimiento ajustados a la realidad de cada campo.

Reducción de costos por menor uso de energía y menor frecuencia de limpiezas.

Mejora de la eficiencia en fertirriego, con mayor disponibilidad de nutrientes.

Disminución del riesgo de fallas en sectores de difícil acceso.

Por las razones mencionadas, PeraGreen IS no es solo una solución correctiva: es una estrategia preventiva que, gracias a un análisis profundo y a un acompañamiento técnico constante, permite a los productores potenciar la eficiencia y la sostenibilidad de sus sistemas de riego.

Porque confiamos en que un sistema limpio, bien gestionado y basado en datos rinde más, consume menos y produce mejor.

Contáctenos para conocer su distribuidor más cercano:

Elías Álvarez: +56 9 42152187

José Vargas: +56 9 72149855