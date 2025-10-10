PeraGreen IS:Un servicio integral para optimizarla eficiencia de tus sistemas de riego
Transformamos la gestión del riego a través del análisis de datos, ofreciendo soluciones personalizadas para maximizar el rendimiento y la sostenibilidad.
Nuestro compromiso: brindar un acompañamiento técnico basado en datos para potenciar la eficiencia de tu sistema de riego.
A través del análisis detallado de los coeficientes de uniformidad y de distribución, junto con un diagnóstico preciso del estado del sistema, diseñamos estrategias personalizadas que garantizan mejoras sustanciales en el flujo de agua, en la recuperación de goteros obstruidos y en la estabilización de la uniformidad de aplicación.
Un servicio que va más allá de la venta de un producto
Durante la temporada 2025, hemos trabajado en distintas regiones y con diversos cultivos, desde uva de mesa y cítricos hasta ciruelos, aplicando un enfoque integral que combina la utilización del producto PeraGreen IS con un seguimiento técnico cercano. Esto nos ha permitido ofrecer resultados constatables:
- Incremento en el caudal por planta desde la primera aplicación.
- Recuperación efectiva, incluso en goteros severamente obstruidos.
- Mejora la uniformidad del riego, reduciendo la variabilidad entre plantas.
Pero nuestro verdadero valor radica en lo que podemos hacer con esa información: mediante el análisis de los datos identificamos áreas críticas, proponemos intervenciones específicas y realizamos monitoreos continuos para asegurar que cada sistema funcione con su máxima eficiencia.
PeraGreen IS: un aliado técnico y de gestión
Nuestra formulación avanzada —con ácido peracético, ácido acético, peróxido de hidrógeno y HDPE— no solo garantiza una limpieza profunda y estable, sino que también preserva la integridad del sistema a largo plazo, sin degradarse antes de llegar a los puntos críticos. Además, se trata de un producto biodegradable, compatible con certificaciones orgánicas y prácticas sostenibles.
Beneficios de nuestro servicio técnico personalizado
- Diagnóstico y monitoreo continuo del estado del sistema.
- Programas de limpieza y mantenimiento ajustados a la realidad de cada campo.
- Reducción de costos por menor uso de energía y menor frecuencia de limpiezas.
- Mejora de la eficiencia en fertirriego, con mayor disponibilidad de nutrientes.
- Disminución del riesgo de fallas en sectores de difícil acceso.
Por las razones mencionadas, PeraGreen IS no es solo una solución correctiva: es una estrategia preventiva que, gracias a un análisis profundo y a un acompañamiento técnico constante, permite a los productores potenciar la eficiencia y la sostenibilidad de sus sistemas de riego.
Porque confiamos en que un sistema limpio, bien gestionado y basado en datos rinde más, consume menos y produce mejor.
Contáctenos para conocer su distribuidor más cercano:
Elías Álvarez: +56 9 42152187
José Vargas: +56 9 72149855