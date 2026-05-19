Perú y Chile quedan casi igualados en exportaciones agrícolas en 2025

Un informe oficial muestra que la diferencia entre ambos países cayó a menos de 1%, en un contexto de expansión para las agroexportaciones peruanas y estabilidad en Chile.

Mayo 19, 2026

Las agroexportaciones de Perú y Chile alcanzaron niveles prácticamente equivalentes en 2025, lo que marca un nuevo hito en la competencia entre ambos países por el liderazgo agrícola en Sudamérica. De acuerdo con un estudio del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) del Perú, ambos países registraron valores cercanos, con una diferencia mínima que refleja tanto el avance sostenido de la oferta peruana como la consolidación del sector exportador chileno.

Según el informe, las exportaciones agrícolas de Perú alcanzaron los US$10.730 millones en 2025, lo que representa un crecimiento de 16,8% respecto al año anterior. En tanto, Chile totalizó US$10.789 millones, con un aumento anual de 14,7%, manteniéndose apenas un 0,5% por sobre Perú, lo que fue calificado como un “empate técnico” en términos de valor exportado.

Crecimiento paralelo, pero con dinámicas distintas

El estudio destaca que el desempeño de ambos países responde a factores estructurales distintos. En el caso peruano, el crecimiento está impulsado por su capacidad de producción durante todo el año, gracias a condiciones climáticas estables y diversificación productiva, con un rol clave de productos como arándanos, uvas, paltas y café, entre otros.

En paralelo, el avance de Chile se explica por un segundo año consecutivo de recuperación del sector, apoyado en condiciones climáticas relativamente estables, innovación, madurez logística y un fuerte desempeño de frutas como cerezas, paltas y avellanas, además del efecto de mejores precios internacionales en ciertos mercados.

Una brecha que se reduce desde hace años

El informe también subraya que Perú ha mostrado una expansión más acelerada en el largo plazo. Entre 2010 y 2025, el país vecino ha registrado una tasa de crecimiento promedio anual de 11,4% en las exportaciones agrícolas, frente al 6,7% de Chile, lo que ha permitido reducir progresivamente la brecha entre ambas economías exportadoras.

En esa línea, la tendencia ha sido clara: Perú ha pasado de ser un actor secundario a competir directamente con Chile en el mismo nivel, especialmente en frutas frescas, donde ambos países comparten mercados clave y productos similares.

Proyecciones apuntan a un posible cambio de liderazgo

El mismo análisis proyecta que, de mantenerse las tendencias actuales, Perú podría superar ligeramente a Chile en 2026 y consolidar una ventaja mayor hacia 2027. Esto estaría respaldado por la expansión de su base productiva y el dinamismo exportador en nuevos mercados.

Un escenario regional cada vez más competitivo

El avance simultáneo de ambos países refleja un escenario de alta competencia en el hemisferio sur, donde factores como la productividad, el clima, la logística y el acceso a mercados están redefiniendo el equilibrio del comercio agrícola.

Más allá del resultado puntual de 2025, el informe deja en evidencia que tanto Perú como Chile se consolidan como actores relevantes a nivel global, con estrategias distintas pero convergentes en un mercado cada vez más dinámico y exigente.