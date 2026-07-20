Poda del avellano europeo: las decisiones que definen la productividad del huerto 

Desde la formación de los árboles hasta el manejo de heridas de poda, cada intervención influye en la producción, la sanidad y la longevidad del huerto. Especialistas revisaron las principales estrategias de poda, mecanización y cicatrización que hoy permiten mejorar la eficiencia y sostenibilidad del cultivo.

Julio 20, 2026

Por: Sebastián Mozó Iragüen, Ingeniero Agrónomo, MBA, Asesor Frutícola, Especialista en Avellano europeo.

A petición de productores y empresas, nos reunimos en una jornada técnica para revisar metodologías de poda, manejos de poscosecha, maquinaria para poda mecanizada, fertilización y recomendaciones fitosanitarias para el avellano europeo (Corylus avellana L.).

La actividad despertó especial interés en torno a la poda, una de las labores más determinantes para la productividad, sanidad y longevidad del huerto. A continuación, se presentan los principales aspectos abordados durante la jornada.

Sebastian Mozó durante la actividad ofrecida a productores y empresas donde se cubrieron distintas prácticas para el avellano europeo.

Comprender el cultivo para podar mejor

El avellano europeo (Corylus avellana L.), originario de Europa y Asia Menor, es una especie caducifolia de crecimiento multieje que puede alcanzar entre 3 y 8 metros de altura, formando copas redondeadas e irregulares.

Dentro de los manejos culturales más importantes destaca la poda, debido a su impacto directo sobre la producción, la calidad de fruta, la sanidad del cultivo y la vida útil de la plantación.

Floración y producción

Comprender el sistema de fructificación es clave para una poda eficiente. El avellano es una especie monoica y anemófila, con flores masculinas y femeninas en la misma planta y polinización realizada por el viento.

Las avellanas se producen principalmente en ramillas de uno a dos años de edad, por lo que la renovación periódica de madera productiva resulta fundamental para mantener el potencial productivo. Asimismo, los brotes vigorosos de crecimiento vertical o chupones compiten por recursos y reducen la energía disponible para la fructificación.

Los objetivos de la poda

La estrategia de poda debe definirse considerando el estado fenológico, sistema de conducción, vigor y edad del huerto.

Sus principales objetivos son:

Formación: desarrollar una estructura adecuada desde los primeros años para facilitar el manejo y maximizar la producción.

Fructificación: mantener el equilibrio entre crecimiento vegetativo y reproductivo mediante la renovación de madera envejecida.

Sanidad: eliminar ramas enfermas, secas, dañadas o afectadas por patógenos.

Iluminación: mejorar el ingreso de luz al interior de la copa para favorecer la inducción de yemas y la calidad de los frutos.

Rejuvenecimiento: recuperar plantas envejecidas mediante podas severas de regeneración.

Facilitar la mecanización: adaptar la forma y altura de la copa al uso de maquinaria para cosecha y labores fitosanitarias.

Cuándo realizar la poda

Poda de invierno

Es el período más utilizado para las labores de formación, mantención y producción, aprovechando el receso vegetativo de las plantas.

Poda en verde

Se recomienda principalmente para eliminar chupones, despuntar brotes excesivamente vigorosos, mejorar la iluminación de la copa y complementar sistemas de poda mecanizada.

Tipos de poda

Poda de formación

Se realiza durante los primeros años de la plantación para construir la estructura permanente de la planta según el sistema de conducción elegido. Las intervenciones deben ser moderadas para no retrasar la entrada en producción.

Poda de mantención

Una vez alcanzada la estructura definitiva, la poda busca mantener el equilibrio entre crecimiento y fructificación mediante la renovación permanente de madera productiva.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Eliminación de sierpes y chupones.

Limpieza de ramas secas y enfermas.

Eliminación de ramas entrecruzadas.

Renovación de ramas que han perdido vigor y productividad.

Poda severa de rejuvenecimiento o regeneración

Se aplica en árboles viejos o deteriorados que presentan baja producción. Requiere un diagnóstico previo del estado sanitario y consiste en una renovación parcial o total de la copa o del sistema de ejes.

Poda mecánica: eficiencia para huertos modernos

En huertos con marcos estrechos, exceso de vigor o árboles longevos, la copa puede ocupar excesivamente el espacio disponible, limitando la entrada de luz y afectando la renovación de madera productiva.

En estos casos, la poda mecánica permite controlar el crecimiento, favorecer la fructificación y reducir costos operacionales mediante labores rápidas y eficientes.

No solo es importante saber cuándo podar, si no también cómo podar para poder cumplir con los objetivos de la práctica.

Tipos de maquinaria

Podadoras de disco: recomendadas para cortes de mayor diámetro.

Podadoras de barra: utilizadas principalmente para cortes finos en la parte superior de la copa.

Del corte a la recuperación

La poda no termina cuando se elimina una rama. Cada corte genera una herida que expone los tejidos vegetales al ingreso de patógenos, pérdida de agua y retrasos en los procesos de cicatrización.

Por ello, se recomienda aplicar selladores o protectores de heridas inmediatamente después de la poda. Entre las alternativas disponibles se encuentran pinturas de poda, selladores pulverizables y consorcios microbianos.

Históricamente, la protección se ha basado en pinturas protectoras, formulaciones cúpricas, pastas cicatrizantes y microorganismos benéficos. Sin embargo, el enfoque actual busca no solo proteger el tejido expuesto, sino también estimular los mecanismos naturales de defensa y reparación de la planta mediante bioestimulantes.

De la protección pasiva a la cicatrización activa

La cicatrización vegetal es un proceso fisiológico complejo que involucra respuestas bioquímicas y estructurales. Tras una poda, la planta activa mecanismos como:

Producción de compuestos fenólicos.

Activación de enzimas PAL (fenilalanina amonio liasa) y POD (peroxidasas).

Síntesis de lignina y suberina.

Sellado biológico de los tejidos.

Estas respuestas generan barreras físicas y químicas que limitan el avance de patógenos y favorecen la regeneración de los tejidos. Bajo esta mirada, el objetivo ya no es únicamente cubrir la herida, sino estimular la capacidad de respuesta de la planta.

Silicio y quitosano: herramientas con respaldo científico

Durante la actividad, Catalina Atenas presentó dos de las tecnologías utilizadas para favorecer la cicatrización, el silicio y el quitosano, moléculas ampliamente estudiadas por su capacidad para activar mecanismos de defensa vegetal.

El rol del silicio

El silicio fortalece los tejidos vegetales y mejora la tolerancia frente a distintos tipos de estrés. Absorbido como ácido ortosilícico, participa en el reforzamiento de paredes celulares y favorece procesos de lignificación y suberización.

Diversas investigaciones han demostrado que:

Incrementa la acumulación de lignina.

Fortalece las paredes celulares.

Reduce el estrés oxidativo asociado a heridas.

Mejora la resistencia mecánica de los tejidos.

En especies leñosas se ha observado una mayor velocidad de formación de barreras estructurales cuando existe una adecuada disponibilidad de este elemento.

El rol del quitosano

El quitosano es un biopolímero natural obtenido principalmente a partir de quitina. En agricultura actúa como un elicitor fisiológico capaz de activar mecanismos de defensa asociados a la cicatrización.

Su aplicación puede inducir:

Activación de la vía fenilpropanoide.

Mayor actividad de PAL y POD.

Incremento de fitoalexinas.

Estimulación de lignificación y suberización.

Respuesta de defensa sistémica inducida.

Diversos estudios han demostrado que favorece la formación de barreras defensivas y la regeneración de tejidos.

La combinación de silicio y quitosano resulta especialmente interesante debido a la complementariedad de sus mecanismos de acción, combinando activación fisiológica y fortalecimiento estructural.

Soluciones IANSA para el manejo de heridas de poda en avellanos

Catalina Atenas presentó una serie de productos de IANSA que favorecen la cicatrización.

Quitosil Plus: sellado y estimulación de la cicatrización

Bioestimulante formulado con nanopartículas biológicamente activas de ácido ortosilícico y quitosano. Favorece la cicatrización de tejidos lignificados estimulando la síntesis de lignina y suberina, promoviendo barreras naturales y un sellado más eficiente de las heridas de poda.

Su aplicación mediante aspersión complementa los programas tradicionales de protección con un enfoque orientado a la regeneración del tejido.

Silitec® Q Poda: barrera física especializada para cortes de poda

Bioestimulante formulado con silicio y quitosano para el tratamiento de heridas en especies leñosas. Estimula la acumulación de compuestos estructurales asociados a la cicatrización y genera una capa hidrofóbica de alta persistencia que protege la herida durante toda la temporada.

Croma: manejo de troncos y tejidos expuestos

Bioestimulante formulado con silicio y quitosano para aplicaciones directas sobre troncos de árboles frutales.

Forma una barrera física blanca, hidrofóbica y de alta persistencia que contribuye al sellado de tejidos expuestos. Además, su color blanco ayuda a reflejar la radiación solar y disminuir la temperatura de la madera durante los períodos de mayor exposición.

Participantes de la jornada técnica.

Una práctica clave para la rentabilidad del huerto

La poda del avellano europeo requiere comprender el hábito de crecimiento de la especie, el sistema de conducción utilizado y las condiciones agroclimáticas de cada zona productiva.

Una poda correctamente planificada y ejecutada constituye una de las inversiones más rentables dentro del manejo del cultivo, debido a su impacto directo sobre la producción, la calidad de la fruta y la sanidad del huerto.

Complementada con tecnologías orientadas a la protección y cicatrización de heridas, permite avanzar hacia huertos más resilientes, eficientes y preparados para responder a los desafíos de una industria en constante crecimiento.