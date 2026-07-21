Polinización del avellano europeo: complejidades y prácticas de gestión 

La polinización del avellano europeo es mucho más compleja que la simple presencia de polen en el huerto. Compatibilidad genética, clima, floración y efectos del cambio climático están redefiniendo las estrategias de manejo y selección de polinizadores

Julio 21, 2026

Por: Daniela Farinelli, Simona Lucia Facchin, Antonio Rende, Chiara Traini, Departamento de Ciencias Agrícolas, Alimentarias y Ambientales, Universidad de Perugia, Italia.

Entre las peculiaridades de la reproducción de la avellana (Corylus avellana L.), cabe destacar que florece muy temprano (de diciembre a marzo en el hemisferio norte) y que se trata de una especie monoica y dioica, de modo que las flores masculinas, en amentos, (Fig. 1) y las flores femeninas, en yemas mixtas (Fig. 2), se encuentran en la misma planta, pero tienen diferentes períodos de desarrollo y maduración.

La polinización es uno de los aspectos más importantes del cultivo de la avellana, ya que depende de diversos factores que deben gestionarse adecuadamente. En el avellano, la polinización es anemófila y, desde el momento en que los amentos liberan el polen, la receptividad de los estigmas puede prolongarse durante aproximadamente un mes, desde que los pistilos emergen de las perulas de las yemas mixtas hasta que los estilos se secan.

Flores masculinas (amentos) en el peak de la floración.

Flores femeninas en el momento de máxima receptividad.

Además, el polen no puede germinar en los pistilos de la misma planta o variedad debido a la autoesterilidad que caracteriza a todas las variedades de avellano.

Diagrama simplificado del mecanismo de autocompatibilidad y autoincompatibilidad en el endospermo (Sorrenti y Roversi, 2017).

Una de las mayores limitaciones que afectan a la especie es la autoincompatibilidad, lo que significa que el polen producido por una planta es incapaz de fertilizar las flores femeninas del mismo cultivar, por lo que es muy importante contar con polinizadores compatibles en un huerto de avellanos (Fig. 3). La autoincompatibilidad es factorial (genética), lo que significa que el polen utilizado para la fertilización debe proceder de plantas que no compartan alelos con los del pistilo de la planta que se va a polinizar, ya que, si los alelos son compartidos, cuando el polen llegue al estigma, las papilas estigmáticas impedirán su germinación. La incompatibilidad esporofítica se produce cuando el polen y el estilo entran en contacto (Tombesi A., 1991; Baratta et al., 2016).

La compatibilidad polínica es un factor muy importante a considerar al seleccionar los mejores polinizadores para la avellana (Mehlenbacher, 1997; Ghanbari et al., 2004; Hosseinpour et al., 2015; Farinelli et al., 2023). Por este motivo, es necesario combinar el cultivar principal con cultivares intercompatibles para asegurar la polinización y garantizar una producción adecuada. Para lograrlo, el cultivar principal debe intercalarse con un polinizador en una proporción de 10:2. Por lo tanto, por cada 10 plantas del cultivar principal, deben plantarse dos plantas polinizadoras.

La elección del polinizador para la variedad principal en un huerto de avellanos se basa principalmente en la compatibilidad genética (Fig. 3) y en la superposición entre el periodo de liberación de polen del polinizador y el periodo de receptividad de las flores femeninas de la variedad principal. Como ya se ha dicho, la compatibilidad en la avellana es esporofítica, en la que la expresión de un alelo S en el polen está controlada por el genotipo diploide (Hampson et al., 1993). Debido a las relaciones de dominancia, a menudo se producen diferencias recíprocas de incompatibilidad entre cultivares, lo que complica aún más la selección del polinizador (Hampson et al., 1993; Farinelli et al., 2023).

Una vez comprobado que la compatibilidad genética está garantizada, es muy importante verificar que el periodo de liberación de polen del polinizador coincida con el de receptividad de las flores femeninas del cultivar principal.

Estos aspectos revisten especial importancia en el caso de las variedades de avellana resultantes de programas de mejora genética, como las muy recientes Tonda Francescana® y Tonda Etrusca®, y/o de variedades procedentes de zonas muy diferentes a las de Italia, como Yamhill, Tonda Pacifica y McDonald, desarrolladas por la Universidad Estatal de Oregón (EE. UU.), que, en zonas más templadas o cálidas, pueden florecer en una época diferente a la de su entorno de origen, además de no encontrar los polinizadores recomendados en el cultivo.

Estudios recientes han resaltado la importancia de considerar también la influencia del polen (padre) en las características de las semillas y de la fruta (madre) (De Vargas et al., 2025). Estos efectos se refieren a los cambios que se producen en el embrión, el endospermo y todos los tejidos maternos, precisamente debido al tipo de polen utilizado. De hecho, la fuente de polen puede influir en la forma de la avellana, uno de los parámetros tecnológicos evaluados por la industria (Garrone y Vacchetti, 1994; Fattahi et al., 2014; Balik y Beyhan, 2019; Farinelli et al., 2023).

La polinización cruzada puede dar lugar a un aumento significativo del cuajado y a una serie de cambios en el tamaño de los frutos enteros, el peso de las avellanas, el número de semillas y sus características físicas, con una disminución del porcentaje de semillas vacías (Fattahi et al., 2014). Para garantizar estos beneficios, el polen debe cumplir ciertos requisitos importantes, como la vitalidad, una buena tasa de germinación y la homogeneidad. Además de los cambios en los parámetros físicos (tamaño y peso del fruto y de la semilla, forma de la semilla, número de semillas, rendimiento de la cáscara, características de la cáscara, porcentaje de semillas vacías y proporción de semillas enteras y partidas), que en general se han visto favorecidos por el cruce entre diferentes variedades, algunas plantas frutales también han mostrado variaciones en la composición del propio fruto.

El programa de mejora genética llevado a cabo por la Universidad de Perugia (Italia) ha dado lugar a seis nuevas variedades de avellana, derivadas de cruces entre Tonda Giffoni y Tonda Romana, entre las cuales la variedad Tonda Francescana® ya se cultiva ampliamente, mientras que las demás, en particular la Tonda Etrusca, se están evaluando con vistas a su patentamiento y propagación.

Dado que se trata de nuevas variedades, de las que aún se desconocen los alelos de incompatibilidad y ni siquiera se sabe qué polinizadores son los más adecuados, los investigadores de la Universidad de Perugia han llevado a cabo varios estudios con el objetivo de:

a) Identificar variedades de avellano que puedan servir como polinizadores de la nueva variedad Tonda Francescana® y, a continuación, identificar los alelos de incompatibilidad;

b) Estudiar los posibles efectos de la xenía de estas variedades polinizadoras en las avellanas Tonda Francescana®;

c) Identificar la variedad o variedades que permitan la producción de avellanas Tonda Francescana® con altas características tecnológicas, en una forma que resulte lo más adecuada posible para el uso industrial.

Los polinizadores, seleccionados entre los disponibles en viveros italianos especializados y de los que se podía obtener polen, fueron las siguientes variedades: Barcelona, Camponica, Nocchione, Tonda Giffoni, Tonda Gentile delle Langhe y Segorbe.

El estudio, realizado en 2020 y 2021 y presentado en la X Conferencia Internacional sobre la Avellana, organizada por la Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas (ISHS) y celebrada en 2022 en Corvallis, Oregón (EE. UU.), arrojó los siguientes resultados:

– Los polinizadores determinan un cuajado muy diferente y, por lo tanto, influyen en el potencial de producción de la variedad principal; en el caso de la Tonda Francescana®, la variedad Nocchione produjo el mejor cuajado y avellanas de excelente calidad comercial y tecnológica;

– Los alelos incompatibles de la Tonda Francescana® podrían ser S23S20 o S23S10;

– El polinizador puede provocar cambios significativos en la forma de la semilla de la avellana, así como en el porcentaje de avellanas vacías. Por lo tanto, Xenia debe considerarse en la selección de polinizadores con el objetivo de obtener un bajo porcentaje de semillas vacías y, al mismo tiempo, formas adecuadas para el uso industrial.

Dada la eficacia del estudio para revelar aspectos fundamentales de la polinización en esta nueva variedad, esta investigación debería llevarse a cabo, como mínimo, con las principales variedades de avellana cultivadas, ya que permitiría mejorar la producción en términos cuantitativos y cualitativos.

Estudios recientes han demostrado que el periodo de floración de la avellana depende de las condiciones meteorológicas, teniendo en cuenta que las variedades de avellana más comúnmente cultivadas presentan proterandria (Ilić et al., 2025). Las condiciones meteorológicas afectan activamente tanto a la floración, en términos de las horas de frío necesarias para la diferenciación floral, como a la distribución del polen. De hecho, la necesidad de frío del avellano varía en función de la parte de la planta. Los amentos masculinos satisfacen rápidamente la necesidad de frío y, por lo general, comienzan a florecer a principios de invierno, mientras que la floración femenina se produce más tarde y, como ya se ha mencionado, puede durar más de un mes. Las yemas vegetativas tienen una mayor necesidad de frío, aunque también requieren cierto número de horas “cálidas” para brotar con normalidad (Sorrenti y Roversi, 2017).

Por lo tanto, en entornos con lluvias frecuentes o niebla espesa durante el periodo de floración masculina, la polinización puede verse reducida. El polen, que es transportado por el viento, se ve lastrado por el agua que absorbe y no puede ser transportado por el viento, lo que impide una polinización eficaz.

Dado que el cambio climático está provocando efectos negativos cada vez más frecuentes en la polinización, en este caso concreto, algunos estudios han evaluado la posibilidad de recurrir a la polinización artificial de las avellanas para hacer frente a la disminución de la producción causada por la falta de polen. Un estudio reciente sobre la variedad Tonda Francescana, en el que se consideraron polinizadores las variedades Nocchione, Camponica y San Giovanni, tanto mediante distribución artificial como por el viento, demostró la eficacia de la polinización artificial (De Vargas et al., 2025).

De hecho, el polen de Nocchione, pulverizado artificialmente, obtuvo el mayor rendimiento por árbol, expresado en kilogramos de avellana con cáscara, significativamente superior al obtenido mediante polinización abierta; por el contrario, los polenes de Camponica y San Giovanni mostraron resultados menos eficaces. Más concretamente, el polen de Nocchione mostró un aumento del rendimiento del 26,3 %, mientras que el de Camponica y San Giovanni mostró una disminución del rendimiento del 9,2 % y del 38,4 %, respectivamente. En este caso, se utilizó un pulverizador manual (Fig. 4) para la distribución del polen, con una tasa de distribución de 100 g/ha.

Pulverizador manual (de biotac.it) (de A. Ottaviani).

La polinización en los huertos de avellanos debe garantizarse mediante la selección de polinizadores adecuados. Estos deben elegirse, en primer lugar, teniendo en cuenta la compatibilidad genética y la coincidencia de los periodos de floración; sin embargo, posteriormente deben someterse a pruebas para evaluar su eficacia en aumentar el cuajado y mejorar las características de los frutos.

Dado que, debido al cambio climático, la floración masculina se produce cada vez más temprano que la femenina, también se recomienda el uso de la polinización artificial en avellanas, siempre que se utilice polen de variedades compatibles —variedades que también hayan demostrado mejorar la cuajada y la xenofilia—.