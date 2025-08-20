Presidente Boric pide renuncia al Ministro de Agricultura

La decisión se debió a que el partido, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), no integró la lista parlamentaria del oficialismo.

20/08/2025



Esteban Valenzuela dejó el cargo de Ministro de Agricultura, luego que el Presidente Gabriel Boric le pidiera la renuncia. Ello, debido a que su partido, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), no integró la lista parlamentaria del oficialismo e inscribió una lista paralela con postulantes al Congreso. El ahora ex ministro era el único secretario de Estado militante del FRVS, colectividad liderada por Flavia Torrealba.

Si bien se espera la información oficial en los canales del Gobierno, se ha publicado que Esteban Valenzuela le comunicó la salida a su equipo y que, de esta manera, el hasta ahora subsecretario de la Cartera, Alan Espinoza Ortiz, asume como ministro de Agricultura de manera subrogante.

Espinoza es abogado “con 17 años de experiencia en el Ministerio de Agricultura, donde ha ejercido cargos de alta responsabilidad, destacando por su liderazgo estratégico, capacidad de gestión y compromiso con el fortalecimiento institucional y el desarrollo rural sostenible”, según información del ministerio.

Desde la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) se refirieron a la salida de Valenzuela indicando que “las razones de la salida obedecen a factores ajenos a su gestión. Valoramos especialmente su cercanía con nuestro gremio y su permanente disposición al diálogo”. Asimismo, manifestaron su preocupación por el momento en que se adopta esta decisión, “previo a la temporada, con desafíos por delante y a pocos meses del término de la actual administración. Esperamos que quien asuma el Ministerio de Agricultura le dé continuidad al trabajo realizado”.