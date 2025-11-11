Linkedin Facebook X-twitter Tiktok Youtube Instagram

Primer vuelo chárter de cerezas chilenas llega a Hubei y da inicio a la ruta Cherry Express 2025

Con una red logística moderna y acuerdos estratégicos, la Cherry Express 2025 vuelve a conectar los huertos del sur del mundo con el corazón de China, garantizando frescura y trazabilidad.

El primer vuelo chárter de cerezas chilenas de la temporada 2025-2026 llegó al Aeropuerto Internacional Huahu de Ezhou, en la provincia china de Hubei, el 7 de noviembre, con 100 toneladas de fruta fresca procedentes de Santiago. Operado por Ethiopian Airlines, el envío completó un trayecto de 21.000 kilómetros en 25 horas.

La llegada del vuelo fue recibida con una ceremonia oficial que contó con autoridades locales, representantes del gobierno chino y la delegación chilena encabezada por el embajador Pablo Arriarán y el agregado comercial en Beijing, Andrés Gebauer. El operativo marcó el inicio formal de la ruta Cherry Express 2025, que cumple ocho años de funcionamiento continuo uniendo los huertos chilenos con el mercado asiático.

Tras una inspección aduanera ágil, las cerezas fueron despachadas mediante un sistema de cadena de frío, lo que permitió que la fruta llegara al mercado en apenas dos horas. La comercialización comenzó de inmediato mediante transmisiones en vivo desde la terminal aérea, con precios entre 300 y 390 yuanes (42 a 55 dólares) por caja de 2,5 kilos, según el calibre.

Este vuelo forma parte de una colaboración público-privada entre el aeropuerto de Huahu, la empresa SF Express, la Asociación de Cerezas de Chile y el Parque Industrial de Comercio Transfronterizo de Ezhou. En paralelo, se inauguró la Base del Centro Logístico de Frutas Chilenas en la misma ciudad, con el objetivo de optimizar los tiempos de distribución y fortalecer la presencia chilena en el centro de China.

“El trabajo conjunto entre Chile y China reafirma nuestro compromiso por garantizar fruta de alta calidad, fresca y segura, en tiempos cada vez más competitivos”, destacó el agregado comercial Andrés Gebauer en LinkedIn.

Ethiopian Airlines, principal transportista de carga en la ruta Chile–China, ha operado más de 900 vuelos en los últimos años, movilizando más de 80.000 toneladas de productos chilenos, valoradas en más de US$ 6.200 millones.

Con este primer vuelo chárter, Chile refuerza su liderazgo como proveedor de cerezas para el mercado chino y consolida una relación comercial que continúa creciendo cada temporada.

Foto compartida por Andrés Gebauer a través de Linkedin

