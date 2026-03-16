Primer zarpe de kiwi neozelandés: Zespri inicia su temporada exportadora hacia Asia

La compañía neozelandesa dio inicio a su programa logístico con el zarpe del primer buque charter desde el puerto de Tauranga, marcando el comienzo de una temporada que proyecta volúmenes récord y envíos a más de 50 mercados.

Marzo 16, 2026

La comercializadora neozelandesa Zespri dio inicio oficialmente a su temporada de exportaciones 2026/27 con la salida del primer barco charter cargado con kiwis rumbo a Asia, lo que marca el arranque de una nueva campaña para la industria del país oceánico.

El buque Whero partió desde el puerto de Tauranga con destino a Japón y Corea del Sur, transportando cerca de 760.000 bandejas de kiwi RubyRed y 750.000 bandejas de SunGold, lo que equivale a más de 5.400 toneladas de fruta destinadas a esos mercados.

Este embarque es el primero de un amplio programa logístico que la compañía implementará durante la temporada para trasladar su producto a los principales destinos internacionales.

Programa logístico para una cosecha récord

Para la campaña 2026/27, Zespri espera exportar alrededor de 220 millones de bandejas de kiwi, equivalentes a cerca de 792.000 toneladas, de las variedades Green, SunGold y RubyRed.

Con el fin de asegurar la llegada oportuna de la fruta a los mercados, la empresa utilizará aproximadamente 60 cargueros chárter, además de envíos en contenedores, lo que permitirá abastecer a más de 50 países durante la temporada.

El uso de buques dedicados forma parte de la estrategia logística de la compañía para garantizar mayor eficiencia en el transporte, ya que estos buques refrigerados pueden trasladar grandes volúmenes directamente a destino sin escalas intermedias.

Demanda global impulsa el crecimiento

El inicio de los envíos refleja el sólido posicionamiento del kiwi neozelandés en los mercados internacionales, donde la demanda de fruta fresca y saludable continúa en aumento.

En este contexto, Zespri ha reforzado su programa de exportaciones con el objetivo de aprovechar las ventas iniciales de la temporada y mantener un suministro constante para sus clientes a nivel global.

El zarpe del primer buque es tradicionalmente considerado un momento clave para la industria del kiwi en Nueva Zelanda, ya que marca el comienzo de una intensa temporada de cosecha, empaque y exportación que se extenderá durante los próximos meses.

Foto: Zespri International (LinkedIn)