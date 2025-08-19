Producción, patrones y nutrición: lo que dejó la primera clase del 2.º Curso de Cítricos 2025

El curso consiste de cinco clases dictadas por el ingeniero agrónomo Enrique Rosales quien cuenta con más de 25 años de experiencia en el rubro.

El 2.º Curso de Cítricos de Mundoagro Capacita, dictado durante agosto, ya tuvo su primera clase, la cual contó con la participación de más de 400 asistentes y 1.100 registrados. Dictada por el ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, Enrique Rosales, la primera clase cubrió la citricultura en el mundo, variedades, portainjertos, morfología y fenología, al igual que el manejo de la nutrición en los cítricos.

Rosales explicó que en Chile hay 27.813 hectáreas de cítricos plantados, lo cual se divide en 9.199 hectáreas de limones, 11.200 de mandarinas y 6.600 de naranjas. En 2024, el país exportó 383.000 toneladas, con una caída del 35% en clementinas y 33% en limones en comparación con 2023.

A nivel mundial, la superficie de producción de limones ha aumentado, mientras que la de naranjas ha disminuido fuertemente debido a factores como el HLB. Las mandarinas, por otro lado, son las que más han crecido en los últimos 30 años, con nuevas variedades, mejores rendimientos y más mercados de consumo.

Con respecto al tipo de fruto, Rosales explicó que “botánicamente es un hesperidio con una corteza exterior flexible y dividida interiormente en segmentos”.

Patrones

Los patrones en los cítricos son aquellos que entregan las cualidades, resistencias y características de la fruta.

“Hay una relación directa entre el patrón/variedad con respecto al vigor, producción, tamaño de fruta, calidad interna y tolerancia a plagas y enfermedades”, explicó Rosales.

Además, aseguró que hoy en día existen muchos patrones comerciales, los cuales le dan diferentes cualidades a la fruta, dentro de los cuales más utilizados están Citrus macrophylla, Carizzo, Citrumelo, entre otros.

“Los distintos patrones pueden variar el vigor de las plantas, el dulzor, el calibre, la resistencia a heladas, enfermedades y acarbonatos del suelo”, dijo el ingeniero.

Nutrición en cítricos

Partiendo por el fierro, Rosales destacó la importancia de este elemento, debido a que la gran mayoría de los cítricos está en suelos alcalinos, en los cuales el fierro no está disponible para la planta, lo cual disminuye la clorofila de las plantas. Esto genera cierre estomático temprano, menos transpiración de agua, absorción de agua y fotosíntesis. Este elemento se aplica vía riego, para recorrer todos los tejidos a través de las raíces.

Por otro lado, el nitrógeno se puede aplicar a través del fertilizante. Para los cítricos, según Rosales, hay que aplicar entre cuatro y cinco unidades de nitrógeno por tonelada de fruta.

“El nitrógeno se debe aportar desde que la planta empieza a brotar en primavera, hasta que yo saque el brote de verano”, indicó Rosales.

Durante la clase, la cual pueden revisar en nuestras redes sociales, el ingeniero también da recomendaciones para el uso de fósforo, potasio y calcio.

El curso de cítricos del ingeniero Rosales se llevará a cabo cada martes y jueves hasta el 28 de agosto a las 19:00 h de Chile.

Revisa todos nuestros cursos en el siguiente link.





