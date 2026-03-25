Productores de aguacate de Michoacán crean nueva organización para impulsar el sector y abrir mercados

La agrupación reúne a la mayor parte de los productores del estado y busca enfrentar desafíos comerciales, laborales y ambientales, en un escenario de alta dependencia de Estados Unidos.

Marzo 25, 2026

Productores de aguacate del estado de Michoacán anunciaron la conformación de la Unión Estatal de Agricultores Pro Aguacate Michoacán, una nueva organización que apunta a fortalecer la articulación del sector y avanzar en la apertura de nuevos mercados de exportación.

La entidad agrupa a productores de 42 de los 46 municipios aguacateros e integra a 19 de las 21 asociaciones contempladas, lo que representa cerca del 90% del sector en la región. La directiva está encabezada por Bruno Torres Guzmán, con Úrsula Montaño como vicepresidenta.

Desde la nueva organización señalaron que uno de los principales retos será enfrentar de forma coordinada los desafíos que afectan a la industria, tanto en el ámbito productivo como comercial. En ese sentido, plantearon que buscarán gestionar apoyos, mejorar las condiciones de comercialización, facilitar la compra de insumos y fortalecer la representación del sector.

Foco en diversificación de mercados

Uno de los ejes centrales será reducir la dependencia del mercado estadounidense, que actualmente concentra la mayor parte de las exportaciones.

En esa línea, desde el sector se reconoció que esta alta concentración ha generado una especie de “zona de confort”, por lo que hoy resulta necesario avanzar hacia una mayor diversificación de destinos.

Actualmente, Michoacán produce cerca de 3 millones de toneladas de aguacate al año, de las cuales alrededor de 1,2 millones se exportan. Sin embargo, la gran mayoría de esos envíos tiene como destino Estados Unidos, mientras que mercados como Europa, Japón, Canadá, China y Brasil aún representan una proporción menor.

Nuevas exigencias para la exportación

Otro de los aspectos abordados por la nueva agrupación se relaciona con los cambios regulatorios que comenzarán a regir en el corto plazo.

Entre ellos, destacaron la implementación del Certificado Laboral para la Agroexportación (Velagro), que iniciará como programa piloto el 1 de abril y, posteriormente, será obligatorio. Según indicaron, este instrumento exigirá la formalización de los trabajadores, incluyendo su registro en los sistemas de seguridad social.

En paralelo, se evalúa la incorporación de una certificación ambiental de carácter federal, que podría reemplazar o modificar los esquemas actuales que consideran pagos por hectárea y medidas de compensación forestal.

Un sector con fuerte presencia de pequeños productores

El modelo productivo del aguacate en la región está compuesto mayoritariamente por pequeños agricultores. De acuerdo con lo señalado, cerca del 80% de los productores cuenta con superficies de entre una y cinco hectáreas.

En el ámbito interno, el consumo en México alcanza los 9,5 kilos per cápita, superando al de Estados Unidos, donde llega a 4,4 kilos.

Desafíos estructurales y articulación gremial

Además de los aspectos comerciales y regulatorios, el sector enfrenta desafíos estructurales como la intermediación en la cadena de comercialización, la necesidad de mayor capacitación y la existencia de huertos no registrados.

A ello se suma la presión ambiental asociada a la expansión productiva. En materia de seguridad, desde la organización evitaron profundizar, señalando que se trata de un tema que corresponde a las autoridades abordar.

Finalmente, desde la nueva entidad, enfatizaron que su creación no busca reemplazar a la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, organismo clave en las exportaciones hacia Estados Unidos, sino complementar su labor mediante una mayor organización interna y una mejor representación de los productores.