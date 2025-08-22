Productores y asesores se reúnen en el ReTain® Tour de Sumitomo Chemical

Cada una de las sesiones del evento cuenta con la participación de reconocidos asesores.

La empresa Sumitomo Chemical, que ofrece una amplia gama de productos para el mejoramiento de la producción de alimentos, está realizando durante el mes de agosto la segunda versión de ReTain® Tour, un encuentro que reúne a productores y asesores en tres ciudades del país bajo el concepto “Rentabilidad sin atajos”.

La empresa ha dicho que cada sesión aborda temáticas clave para la toma de decisiones productivas: fertilidad y estimación de carga, a cargo de Melania Puig, directora de investigación y desarrollo de Brota I+D; estrategias de mercado junto a destacadas exportadoras. Además, se realiza una master class liderada por un asesor referente de cada zona, enfocada en entregar herramientas prácticas para maximizar el potencial productivo.

Las primeras jornadas ya se desarrollaron, primero en Rancagua el 13 de agosto, con la participación del asesor Walter Masman. El 21 de agosto fue el turno del asesor Christian Gallegos, fundador de BerryCherry, quien participó en el evento en el Hotel MDS de Chillán.

La tercera y última sesión será el Curico con Carlos Tapia, fundador y director técnico de Avium SpA.

La invitación está abierta para todos los productores y asesores interesados en llevar su manejo al siguiente nivel.

Los cupos son limitados, para asegurar su cupo, los interesados deben inscribirse AQUÍ.