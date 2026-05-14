Puerto de Coquimbo inicia temporada citrícola 2026 con servicio semanal para exportaciones

La recalada de la nave Polar Perú marcó el inicio oficial de los embarques de cítricos desde Terminal Puerto Coquimbo, consolidando por tercer año consecutivo un servicio regular de contenedores refrigerados orientado a la exportación de fruta fresca.

Mayo 14, 2026

El Terminal Puerto Coquimbo (TPC) dio inicio a la temporada de exportación de cítricos 2026 con la llegada de la nave Polar Perú, operación que reafirma el posicionamiento del puerto como una plataforma logística clave para la fruta fresca del Norte Chico.

La embarcación operó entre el lunes 11 y la mañana del martes 12 de mayo, período en el que se posicionaron 130 contenedores refrigerados y se embarcaron otros 65 cargados con fruta de exportación. Entre los productos enviados destacaron clementinas, mandarinas, tangerinas, limones y granadas.

Desde TPC señalaron que esta operación consolida, por tercera temporada consecutiva, el servicio regular de línea de contenedores, fortaleciendo la conexión de la industria exportadora regional con los mercados internacionales. Tras su paso por Coquimbo, la nave continuará su itinerario hacia el Puerto del Callao, en Perú, tras un recalado previo en San Antonio.

“La Región de Coquimbo es una de las principales plataformas logísticas del Norte Chico para la exportación de fruta fresca, y cada temporada citrícola reafirma ese rol”, indicaron desde el concesionario portuario.

La temporada se proyecta, además, en un escenario favorable para la industria citrícola chilena. De acuerdo con estimaciones del Comité de Cítricos de Frutas de Chile, durante 2025 el país exportó cerca de 444 mil toneladas de cítricos, lo que representa un crecimiento de 11% respecto de la temporada anterior.

Las mandarinas liderarían el incremento de los envíos, con un alza estimada de 32%, seguidas por las clementinas con 25% y los limones con 6%. Estados Unidos continúa como el principal destino para las clementinas y mandarinas chilenas, mientras que Japón mantiene relevancia para las exportaciones de limones.

En este contexto, el gerente general de la Empresa Portuaria Coquimbo, Ernesto Piwonka, destacó que el inicio de la temporada representa un avance importante para los exportadores regionales.

“Esta nueva temporada de cítricos marca un verdadero hito para los exportadores de la región, quienes podrán enviar importantes volúmenes de clementinas, naranjas y limones directamente desde el Puerto de Coquimbo, cumpliendo así uno de los objetivos de la habilitación del Sitio 3: brindar servicios a la carga regional”, afirmó.

Piwonka agregó que el servicio se mantendrá con frecuencia semanal hasta fines de junio, atendiendo específicamente la carga frutícola refrigerada y fortaleciendo la cadena logística regional.

Por su parte, la subgerente comercial de TPC, Macarena Lemus, destacó la coordinación entre los distintos actores involucrados en la operación.

“El inicio de esta temporada refleja el trabajo colaborativo entre el puerto, las navieras, los transportistas, las exportadoras y los servicios públicos. Estamos preparados para responder a las exigencias logísticas de la industria frutícola, especialmente en operaciones refrigeradas, donde la eficiencia y la continuidad operacional son fundamentales para mantener la calidad de la fruta en destino”, señaló.

Desde el ámbito sanitario, el Seremi de Agricultura de la Región de Coquimbo, Vicente Cortés, indicó que la temporada se desarrolla en medio de las acciones preventivas frente a la contingencia de la mosca de la fruta.

“Estamos reforzando el trabajo en terreno a través del Servicio Agrícola y Ganadero, en coordinación con el sector agrícola y diversos actores de esta cadena. Esta alianza público-privada es fundamental para resguardar nuestro patrimonio fitosanitario y mantener los estándares exigidos por los mercados internacionales”, sostuvo.

En tanto, la directora regional de ProChile Coquimbo, Paola Vásquez, destacó el impacto económico que genera este tipo de operaciones para la región.

“Cada operación moviliza empleo, servicios logísticos, transporte y actividad económica para distintos sectores productivos. El inicio de la temporada de cítricos releva la importancia de seguir fortaleciendo la infraestructura y la cadena logística regional para posicionar a Coquimbo en los mercados internacionales”, comentó.

La semana anterior, además, arribó al terminal la nave Polar Argentina, encargada del posicionamiento de contenedores refrigerados vacíos que posteriormente fueron retirados por las exportadoras para la consolidación de fruta destinada a los mercados externos.