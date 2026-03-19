Puerto de Savannah refuerza su capacidad para recibir cítricos del hemisferio sur con nueva infraestructura refrigerada

Nueva instalación permitirá agilizar inspecciones y fortalecer la logística de productos frescos provenientes de Chile, Perú y Sudáfrica.

Marzo 19, 2026

El Puerto de Savannah, en Estados Unidos, avanza en su posicionamiento como uno de los principales puntos de entrada de fruta fresca al mercado norteamericano, con la próxima puesta en marcha de nuevas instalaciones de inspección para carga refrigerada.

Según reporta el Portal Portuario, la iniciativa, impulsada por la Autoridad Portuaria de Georgia (GPA), contempla la habilitación de un sitio de inspección con control de temperatura en la terminal Garden City, cuya apertura está prevista para junio. La inversión alcanza los USD 4,5 millones y busca responder al creciente flujo de productos perecibles, especialmente de cítricos, provenientes del hemisferio sur.

De acuerdo con la entidad, los primeros embarques de la temporada —incluyendo fruta desde Chile, Perú y Sudáfrica— comenzarían a arribar entre mayo y junio, coincidiendo con la entrada en operación de esta nueva infraestructura.

Mayor eficiencia para la cadena de frío

El nuevo espacio permitirá realizar inspecciones en condiciones controladas de temperatura, un factor clave para mantener la calidad de los productos frescos durante los procesos aduaneros. Este recinto forma parte de una instalación mayor recientemente inaugurada, que implicó una inversión cercana a los USD 44 millones y que prácticamente duplica la capacidad previa destinada a inspecciones.

En concreto, la ampliación incluye un área refrigerada destinada a revisiones de carga por parte de autoridades como el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, lo que facilita tanto inspecciones en el propio puerto como en bodegas externas.

Este avance se suma a la sólida infraestructura logística del complejo, que dispone de miles de conexiones eléctricas para contenedores refrigerados y de una amplia red de almacenamiento en frío en la zona, lo que fortalece la competitividad del puerto para productos hortofrutícolas.

Nuevas rutas y mayor conectividad

En paralelo a las mejoras en la infraestructura, Savannah ha reforzado su conectividad marítima mediante la incorporación de nuevos servicios. Destaca un enlace operado por la naviera MSC que conecta África occidental y meridional con el puerto estadounidense en aproximadamente 26 días.

Asimismo, se ha restablecido un servicio semanal directo con América Latina y el Caribe, lo que mejora las opciones logísticas para los exportadores de la región y facilita el acceso al mercado del sureste de Estados Unidos.

Oportunidad para exportadores

El fortalecimiento de la cadena de frío y la mayor conectividad consolidan a Savannah como una puerta de entrada cada vez más atractiva para fruta fresca, en un contexto donde la demanda por productos importados continúa creciendo en Estados Unidos.

Además, el aumento en las importaciones contribuye a equilibrar los flujos logísticos, asegurando la disponibilidad de contenedores refrigerados para exportaciones agrícolas locales, lo que genera eficiencias adicionales en la cadena de suministro.