Puertos de San Antonio y Valparaíso suspenden operaciones ante violento temporal en el litoral central

Las concesionarias DP World y TPS pausaron de manera preventiva todas sus faenas de muelle y recepción terrestre debido a las intensas marejadas y rachas de viento que impiden el atraque seguro de naves.

Julio 15, 2026

El severo sistema frontal que azota a la zona centro-sur del país ha paralizado las operaciones de los principales terminales portuarios de la Región de Valparaíso. Por razones de seguridad y debido a las complejas condiciones marítimas, los terminales operados por DP World en San Antonio y Terminal Pacífico Sur (TPS) en Valparaíso suspendieron temporalmente sus actividades de carga, descarga y recepción de camiones.

Cierre de bahías por fuertes vientos y oleaje

La determinación se tomó en coordinación con la autoridad marítima, la cual decretó el cierre de los puertos para todo tipo de embarcaciones. Las ráfagas de viento y el aumento en la altura de las olas imposibilitan las maniobras de practicaje y el amarre seguro de los buques portacontenedores en los sitios de atraque.

En el caso de DP World San Antonio, la paralización preventiva busca resguardar la integridad de los trabajadores ante la operación de las grúas de muelle bajo condiciones climáticas extremas. Paralelamente, en Valparaíso, TPS adoptó una medida idéntica para evitar incidentes en las áreas de acopio y transferencia de contenedores.

Ajustes en la cadena de transporte terrestre

La suspensión de actividades en el muelle también obligó a reestructurar el flujo logístico terrestre. Ambas concesionarias pausaron la recepción y despacho de camiones en sus accesos, reprogramando los turnos para evitar colapsos viales y de seguridad en las carreteras de acceso y en las zonas de apoyo logístico como la ZEAL.

Alerta en el sector agroexportador

La interrupción en los terminales de San Antonio y Valparaíso —por donde sale la mayor parte del comercio exterior chileno— genera preocupación en el sector frutícola nacional. Desde la asociación Frutas de Chile hicieron un llamado a la precaución, sugiriendo a los productores y empresas exportadoras regular el despacho de fruta fresca desde los packings para no saturar las vías de acceso a la costa y resguardar la cadena de frío de las cargas.

Las operaciones portuarias y el tránsito de camiones se reestablecerán de manera paulatina una vez que el frente disminuya su intensidad y la Armada de Chile autorice la reapertura de las bahías para el tránsito de naves de gran calado.

Fuente: Frutas de Chile