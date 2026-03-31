Quiebra exportadora Santa Cruz: ordenan liquidación tras fallido intento de reorganización

El tribunal inició la liquidación forzosa de la compañía, que arrastra deudas por $55 mil millones y no logró sostener su plan financiero.

Marzo 31, 2026

La justicia chilena decretó la liquidación forzosa de la exportadora Santa Cruz, tras el fracaso de su segundo intento de reorganización financiera en menos de un año, lo que dejó al descubierto un pasivo cercano a los $55 mil millones.

Según informa La Tercera, la medida fue adoptada por el 1.º Juzgado Civil de Santiago, que resolvió iniciar el proceso concursal tras constatar el incumplimiento del acuerdo previamente alcanzado con los acreedores. La solicitud fue impulsada por el empresario José Ortega Arcauz y la firma Agrícola Tinguiririca, quienes acudieron al tribunal ante la falta de cumplimiento del plan vigente.

Como parte del procedimiento, se designó a Ricardo Alid como liquidador titular, quien tendrá la misión de tomar el control de los activos de la compañía, incluidos bienes, documentación y correspondencia. Para ello, incluso podrá requerir apoyo de la fuerza pública si es necesario.

Asimismo, el tribunal estableció restricciones inmediatas: se prohíbe realizar pagos o entregar productos a la empresa, y cualquier persona o entidad que mantenga bienes o antecedentes deberá entregarlos en un plazo de tres días. Los acreedores, en tanto, tendrán 30 días hábiles para verificar sus créditos desde la publicación en el Boletín Concursal.

La audiencia clave del proceso —donde se definirá el derecho a voto y se constituirá la junta de acreedores— fue fijada para el próximo 30 de abril y se realizará de manera remota.

Un segundo intento que no prosperó

La quiebra se produce tras el colapso de un segundo proceso de reorganización. El primero había sido aprobado en abril de 2023, en un contexto en el que la empresa argumentó dificultades derivadas de la pandemia y de un incendio ocurrido en una de sus plantas a fines de 2021. Sin embargo, el plan no logró sostenerse en el tiempo.

Entre sus principales acreedores figuran entidades financieras como Scotiabank, BCI y Penta Financiero, lo que refleja la magnitud del endeudamiento acumulado por la compañía.

Trayectoria y operación en mercados internacionales

Con más de 35 años de historia, Exportadora Santa Cruz se posicionó como un actor relevante en el negocio frutícola nacional. En sus inicios, participó activamente en la exportación de paltas hacia Estados Unidos y en la apertura del mercado europeo para este producto.

Con el paso del tiempo, la firma amplió su capacidad mediante inversiones en infraestructura, incluyendo plantas en Quillota y Pudahuel, así como tecnología de procesamiento y almacenamiento, lo que le permitió diversificar su oferta.

La compañía llegó a exportar cerca de 50 millones de kilos de fruta anuales —entre paltas, cítricos, kiwis y arándanos— con presencia en más de 29 países de Europa, América y Asia. Parte importante de su abastecimiento provenía tanto de productores externos como de predios vinculados a sus accionistas, que sumaban más de 1.700 hectáreas productivas en las regiones de Valparaíso y O’Higgins.