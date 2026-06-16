Reacomodo global: Peras argentinas ganan terreno en México ante la ralentización de Europa y Asia

Frente a una menor rotación en las góndolas europeas por la oferta local y un mercado chino prácticamente estático, los exportadores del Alto Valle rediseñan sus estrategias comerciales hacia destinos alternativos.

Junio 16, 2026

El mercado internacional de pomáceas atraviesa por un periodo complejo de ajustes estructurales y cautela comercial. En este escenario de alta volatilidad y reconfiguración de los flujos, las peras argentinas han comenzado a consolidar y fortalecer su presencia en México, un destino que se posiciona de forma acelerada como una alternativa estratégica para mitigar las dificultades de colocación de fruta que hoy registran plazas tradicionales como Europa y Asia.

Los contrastes de la temporada: Presión en el mercado europeo

Los reportes comerciales de la presente campaña exponen una realidad de fuertes contrastes para la fruta del hemisferio sur. Históricamente ligada a los recibidores europeos, la producción de la Patagonia argentina enfrenta un panorama complejo en el Viejo Continente:

Menor rotación: Europa experimenta actualmente un ritmo de comercialización mucho más lento para las peras importadas.

Europa experimenta actualmente un ritmo de comercialización mucho más lento para las peras importadas. Presión local: El inicio de la temporada de fruta propia de la Unión Europea ha comenzado a abarrotar los estantes, concentrando la atención de los consumidores en los segmentos premium.

El inicio de la temporada de fruta propia de la Unión Europea ha comenzado a abarrotar los estantes, concentrando la atención de los consumidores en los segmentos premium. Estrategia comercial extrema: Esto ha forzado a los proveedores de contraestación a extremar esfuerzos logísticos y comerciales para defender sus precios y sostener su cuota de mercado.

Por su parte, el Lejano Oriente no ofrece un respiro inmediato. En China, uno de los mayores polos de consumo global, la dinámica de las peras importadas se mantiene prácticamente congelada y sin variaciones significativas, obligando a los operadores a actuar con extrema prudencia. Esta coyuntura asiática ha golpeado de igual forma a Chile, principal competidor regional de Argentina, país que registra una caída visible en sus volúmenes de exportación hacia los mercados orientales en comparación con el ciclo anterior.

México como válvula de escape para el Alto Valle

Frente a esta coyuntura, el mercado mexicano emerge como un dinamizador clave para las empresas exportadoras de las regiones de Alto Valle de Río Negro y Neuquén. La consolidación de la oferta argentina en México ha permitido diversificar la cartera de destinos y amortiguar la fuerte dependencia histórica hacia los puertos de Europa.

Las ventajas operativas de México radican en una demanda sostenida de peras de calidad homogénea y una cercanía logística relativa que facilita un flujo predecible de envíos en momentos donde los compradores globales exigen máxima estabilidad en el suministro.

Manzanas estables en Estados Unidos

En lo que respecta al negocio de las manzanas, el mercado de Estados Unidos transita por una senda de relativa calma y estabilidad. Las cotizaciones internacionales muestran pocas fluctuaciones semanales, aunque los precios continúan diferenciándose de forma muy marcada según la variedad y los calibres demandados.

Un factor que mantiene bajo estricto monitoreo a los exportadores es que los inventarios norteamericanos de manzana se encuentran actualmente por debajo de los registros reportados durante el año 2025. Sin embargo, los analistas advierten que el vaciado de stocks no es uniforme y responde de forma aislada al comportamiento de cada variedad comercial.

La presente temporada reafirma una tendencia irreversible para la fruticultura del Cono Sur: la urgencia de abandonar la concentración de envíos en pocos países y consolidar nuevos nichos comerciales donde los atributos organolépticos de la fruta sigan marcando un diferencial competitivo.

Fuente: Agrovalle.com