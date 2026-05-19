Récord en avellanas y pistachos impulsa a la industria de frutos secos de Estados Unidos

Las cosechas históricas registradas en Oregon y California llevaron al sector estadounidense de frutos secos a superar los US$13 mil millones en valor durante 2025, consolidando el crecimiento de una industria cada vez más orientada a los mercados internacionales.

Mayo 19, 2026

La industria de los frutos secos en Estados Unidos cerró 2025 con cifras históricas, impulsada principalmente por una cosecha récord de avellanas en Oregon y una fuerte recuperación productiva de los pistachos en California.

De acuerdo con cifras del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el valor total de la producción de “tree nuts” alcanzó los US$13.100 millones, lo que representó un aumento del 25% respecto al año anterior. El volumen total producido llegó a 4,05 millones de toneladas, mientras que la superficie en producción creció un 2%, alcanzando 2,85 millones de acres.

El desempeño estuvo marcado por la expansión productiva y mejores retornos en varios de los principales cultivos del sector, especialmente en pistachos, avellanas y nueces.

Oregon alcanza una cosecha histórica de avellanas

Uno de los hitos de la temporada fue el récord alcanzado por la industria de avellanas de Oregon, principal zona productora de Estados Unidos para este cultivo.

La producción llegó a 121.500 toneladas, un aumento de 26% frente a la campaña anterior. A su vez, el valor de la industria superó los US$340 millones, más del doble que el año previo, apoyado también por mejores precios.

El precio promedio alcanzó cerca de US$2.800 por tonelada, mientras que la superficie productiva aumentó 5%, hasta 92.000 acres.

El crecimiento de la industria, sin embargo, también ha abierto nuevos desafíos para el sector. Procesadores y exportadores han advertido sobre la necesidad de seguir expandiendo los mercados internacionales y de fortalecer el consumo global de avellanas, especialmente considerando el rápido aumento de las plantaciones registrado en los últimos años.

Pistachos lideran el crecimiento en California

En California, los pistachos registraron uno de los mayores saltos de producción de la temporada.

La cosecha alcanzó 1.580 millones de libras, un aumento de 44% respecto al año anterior, favorecida por el comportamiento alternante típico del cultivo, conocido como años “on” y “off”.

Gracias a ello, el valor total de la industria llegó a US$3.920 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 58%. El precio promedio se ubicó en US$2,48 por libra.

La superficie productiva también continuó expandiéndose y alcanzó los 521.000 acres, reflejando el fuerte interés de productores e inversionistas en este negocio exportador.

Almendras siguen liderando el sector

Pese al fuerte avance de otros frutos secos, las almendras continúan siendo el principal cultivo de la industria estadounidense tanto en valor como en superficie plantada.

Durante 2025, la producción se mantuvo relativamente estable en torno a 2.700 millones de libras, mientras que el valor del sector aumentó hasta US$6.870 millones.

Las nueces también mostraron una recuperación relevante. En California, la producción creció un 33% y el valor de la industria alcanzó US$1.300 millones.

Señales para la industria exportadora global

El crecimiento de la producción estadounidense ocurre en un contexto de creciente competencia internacional en el mercado de frutos secos, en el que países como Turquía, Italia, Chile y Australia también han incrementado su presencia en distintos segmentos.

En el caso de las avellanas, el aumento de la oferta estadounidense podría generar una competencia más intensa en mercados estratégicos, particularmente en Asia y Europa, mientras que en pistachos California continúa consolidando su liderazgo global.

El dinamismo del sector también refleja la resiliencia de las industrias agroexportadoras orientadas a productos de alto valor agregado, pese a un contexto marcado por mayores costos logísticos, incertidumbre comercial y desafíos climáticos.