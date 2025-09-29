Riego en kiwi: Más no siempre es mejor

La aplicación de volúmenes de riego por sobre la demanda puede comprometer la rentabilidad y la salud del cultivo.

29/09/2025



Por: Arturo Calderón Orellana, Ingeniero Agrónomo ,Ph.D. Laboratorio de Relaciones Hídricas de Cultivos Frutales de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción.

El kiwi es un cultivo frutal originario de China. Procedentes de zonas montañosas caracterizadas por un clima tropical, precipitaciones superiores a los 1.000 milímetros anuales y presencia de suelos arenosos de pH neutro. Debido a su naturaleza de liana, presenta una distribución de carbohidratos que privilegia la formación de hojas por sobre la síntesis de estructuras de sostén que le permitan soportar su propio peso. Esto explica su hábito rastrero y su exuberante producción foliar, que es entre un 30 y un 50% mayor que la de los árboles frutales.

Desde el punto de vista hídrico, la especie se caracteriza por su gran eficiencia en el transporte de agua desde el suelo hacia la atmósfera: posee vasos xilemáticos de gran diámetro, hojas de gran tamaño y una elevada conductancia estomática (superior a 500 mmol/m2s).



Foto 1: Parronal o pérgola con plantas de kiwi cv. Hayward regados con 14.000 m%/h.Se aprecia la entrehilera completamente inundada debido al escurrimiento superficial del agua sobre el camellón, el cual luce compactado, con musgo y malezas abundantes. Calderón-Orellana, 2021.

El sistema parronal en Chile: productividad y demanda de agua



Figura 1. Evolución de la intercepción de la radiación solar fotosintéticamente activa (PAR interceptado) en siete huertos de kiwi establecidos desde la región de O’Higgins hasta la de Nuble, Chile. Fuente: Extraído de Riego en kiwis: Manual para entender la aplicación de agua en huertos comerciales en Chile, Calderón-Orellana, Atenas, y Silva, 2019.

En Chile, el sistema de conducción predominante para los huertos de kiwi es el parronal o pérgola (Foto 1), diseñado para sostener grandes volúmenes de fruta a una altura de entre 1,8 y 2,0 metros sobre el suelo. Para justificar este costoso modelo, se espera que los huertos produzcan más de 40 toneladas por hectárea de fruta de buen calibre, con un follaje capaz de interceptar al menos el 85% de la radiación fotosintéticamente activa (Figura 1). Este gran nivel de intercepción, clave para la síntesis de carbohidratos y el rendimiento, implica también una mayor demanda hídrica, pues el abundante follaje cubre el suelo casi por completo.

Por esta razón, los huertos de kiwi en Chile suelen regarse abundantemente, en muchas ocasiones, muy por encima de la demanda evaporativa máxima (ETc). Sin embargo, diversos estudios han demostrado que el exceso de agua no mejora los rendimientos. Holzapfel et al., (2000) encontraron que la aplicación de más de 10.000 m3 de agua por hectárea no promovía la producción de kiwis cv. Hayward. A su vez, otro trabajo realizado por la Facultad de Agronomía UdeC y el Centro de Evaluación Rosario durante tres años consecutivos evaluó seis huertos de kiwi de las regiones de O’Higgins y Nuble, encontrando que la aplicación de agua de riego promedio estaba cercana a los 14.000 m3/ha. Los resultados de estas experiencias revelaron que la aplicación excesiva de agua no generaba aumentos ni en el rendimiento ni en la calidad de la fruta en pre y postcosecha. De hecho, la menor aplicación de agua, incluso por debajo de las necesidades máximas de los huertos de kiwi (una ETc de entre 7.000 y 10.000 m3/ha en clima mediterráneo), evidenció consistentemente mejores índices de aceptabilidad de la fruta y una acumulación de sólidos solubles superior al de plantas regadas en abundancia (Calderón-Orellana et al., 2025).

Riego en exceso: mitos y realidades



Figura 2. Relación entre la cantidad de agua de riego aplicada y la rentabilidad en fruticultura. Fuente: Calderón-Orellana, 2020.

¿Por qué, entonces, se sigue regando en exceso si no se ha encontrado una relación positiva entre un riego abundante y altas productividades en kiwi? ¿Por qué se siguen viendo kiwales regados con cantidades de agua muy por sobre los 10.000 m3/ha? La respuesta es compleja, pero se podría anticipar que confluyen una mezcla de temor al estrés hídrico severo (Figura 2) y desinformación. En kiwis, tal como ocurre con muchos otros frutales, las estrategias de riego se basan en prácticas históricas, en una calen-darización rígida de actividades, en un análisis subjetivo de calicatas, y también, en mucha intuición. En este último aspecto, se considera que, debido al origen tropical del kiwi, las plantas deben regarse mucho más que otros cultivos, pues, entre otras cosas, es imprescindible mantener una elevada humedad relativa del aire para que las hojas fotosinteticen adecuadamente. Lamentablemente, esto no es correcto, pues debido al sistema de conducción en parronal del kiwi, la zona donde se aplica el agua, que es donde se encuentra la mayor parte de la fruta, tiene hojas muy sombreadas, cuyas tasas fotosintéticas son bajas. Por el contrario, las hojas más productivas (que son las que proveen de carbohidratos a la fruta) se ubican en la parte media y superior del dosel, donde la humedad relativa del aire y la temperatura son características de un clima mediterráneo y no se benefician del sobrerriego aplicado en la zona baja y sombreada.

Evidencia nacional e internacional

Investigaciones de nuestro Laboratorio de Resiliencia Hídrica Frutal realizadas en kiwis verdes y amarillos en distintas regiones de Chile confirman los riesgos de esta práctica. En el cv. Hayward, un sobrerriego del 40-80%, redujo en un 15% la abundancia de raíces finas en los primeros 30 cm de suelo. Mientras tanto, en el cv. Soreli, el exceso hídrico (12.000 m*/ha) produjo fruta más blanda tras el almacenamiento en frío, la cual fue menos aceptada por paneles sensoriales. La explicación es fisiológica: el kiwi es muy sensible a la hipoxia. Cuando el oxígeno escasea en el suelo, la planta responde cerrando sus estomas, reduciendo la transpiración, afectando la oxigenación edáfica y aumentando la síntesis de etileno.

La experiencia internacional confirma el problema de sobrerregar. En Italia y Nueva Zelanda, principales exportadores mundiales de kiwi, el exceso de agua se vincula con el “síndrome de declive” (KVDS o Moria), que ha causado graves pérdidas productivas. Su origen es multifactorial, pero el exceso hídrico aparece como un elemento central: debilita la planta, altera el equilibrio del suelo y favorece la acción de patógenos.

En Chile, la mayor cantidad de agua libre, asociada a eventos de sobrerriego, también contribuye a la diseminación de enfermedades, tales como el “cancro bacteriano del kiwi” (Psa; Pseudomonas syringae pv. actinidiae).

Hacia un manejo hídrico más eficiente En Chile

En Chile, donde la escasez de agua ya es una realidad, el sobrerriego constituye un enemigo silencioso de la rentabilidad (Foto 2). No solo implica mayores costos en malezas y fertilización, sino también una presión ambiental inaceptable en un contexto de acuíferos sobreexplotados y aguas subterráneas cada vez más profundas y costosas de extraer. La sostenibilidad del kiwi en el país dependerá del abandono de estas prácticas y de la aplicación del conocimiento técnico que permita producir más y mejor con menos agua.