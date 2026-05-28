Rol del calcio en la postcosecha del cerezo

Su manejo efectivo requiere una comprensión más profunda que la simple aplicación de productos. Entender cómo se acumula, cómo se distribuye y, sobre todo, cómo se vuelve funcional dentro del fruto, permite tomar decisiones más precisas y consistentes.

Mayo 28, 2026

Por Andrés Puvogel, Ingeniero Agrónomo – Asesor Internacional en producción frutícola

En la industria moderna del cerezo, donde los mercados exigen fruta firme, de larga vida de postcosecha y con excelente condición a destino, el calcio (Ca) se ha consolidado como uno de los elementos minerales más determinantes en la calidad final del fruto. De ser considerado un nutriente secundario dentro de los programas de fertilización hace un par de décadas, pasó a convertirse en un factor determinante en la calidad de postcosecha.

En un escenario productivo donde gran parte de la fruta debe soportar viajes de más de 30 días hacia mercados lejanos, su rol ya no puede entenderse únicamente desde la nutrición, sino como un componente estratégico en la construcción de condición y vida útil. A lo largo de casi veinte años trabajando en huertos en Chile y Estados Unidos, he podido constatar que diferencias relativamente pequeñas en el contenido y funcionalidad del calcio en el fruto se traducen en resultados significativamente distintos en destino, especialmente en firmeza, deshidratación de pedicelo y susceptibilidad a daño.

Sus principales roles

Desde el punto de vista fisiológico, el calcio cumple un rol estructural fundamental. Su principal función radica en la estabilización de la pared celular mediante la formación de enlaces con pectinas, generando una red más rígida y resistente. Este fenómeno explica por qué frutos con mayor contenido de este elemento tienden a presentar una mejor resistencia al ablandamiento y al daño mecánico. Winkler et al. (2020) han descrito en detalle esta relación, destacando además su efecto sobre la integridad de las membranas celulares y la mantención de la compartimentalización. En la misma línea, trabajos más recientes han demostrado que el calcio reduce el hinchamiento de la pared celular, mejorando la cohesión entre células y disminuyendo la propensión a microfracturas (Schumann et al., 2022), un aspecto particularmente relevante en la tolerancia a estrés en postcosecha.

En términos prácticos, esto se traduce en un efecto directo sobre la firmeza del fruto durante el almacenamiento. El calcio modula la actividad de enzimas asociadas a la degradación de la pared celular, como pectin metilesterasa y β-galactosidasa, ralentizando el proceso de ablandamiento (Valero et al., 2017). No lo detiene pero sí modifica su velocidad, lo que permite sostener mejor la condición en el tiempo. A su vez, se ha asociado a una menor tasa respiratoria, menor daño oxidativo y mayor estabilidad de compuestos antioxidantes, contribuyendo a retrasar la senescencia (Wang et al., 2014). En la práctica comercial, esto se expresa como fruta que “viaja mejor”, más que fruta que simplemente “parte mejor”.

Sin embargo, uno de los aspectos menos comprendidos en el manejo del calcio es que su efecto no depende únicamente de la cantidad total presente en el fruto, sino de su funcionalidad.

Tres niveles que se deben alinear

A partir de la experiencia en terreno, y en concordancia con la evidencia científica disponible, resulta útil entender el comportamiento del calcio a través de un enfoque más integrado, que he ido conceptualizando como un modelo de tres niveles: acumulación, distribución y funcionalidad.

El primer nivel está determinado por la capacidad del sistema de llevar calcio al fruto. Aquí entran en juego factores como la disponibilidad en el suelo, la competencia con otros órganos y otros cationes (K+ y Mg++), el flujo transpiratorio y la funcionalidad del xilema. La literatura es clara en señalar que este es un proceso limitado, especialmente en etapas avanzadas de desarrollo, donde el fruto podría perder conexión efectiva con el flujo xilemático (Winkler & Knoche, 2019). En términos prácticos, esto explica por qué muchos programas de calcio bien diseñados no logran necesariamente altos niveles en análisis de fruta.

La combinación de estrategias de precosecha y postcosecha es la que permite influir de manera más consistente sobre los niveles de acumulación, distribución y funcionalidad.

El segundo nivel es la distribución. El calcio no se reparte de manera homogénea dentro del fruto, y su localización específica determina en gran medida su efectividad. Zonas con menor concentración tienden a ser más susceptibles a daño. Este punto es particularmente relevante porque introduce un grado de variabilidad que muchas veces no se captura en los análisis convencionales, pero que sí se expresa en la condición final del fruto.

El tercer nivel, y probablemente el más determinante, es la funcionalidad. No todo el calcio presente está necesariamente activo en términos fisiológicos. Su capacidad de interactuar con la pared celular, estabilizar membranas y participar en procesos regulatorios depende de su estado químico y de su integración en la estructura del tejido. Desde el punto de vista práctico, este es el nivel donde realmente se define el impacto sobre firmeza, resistencia a daño y vida de postcosecha.

Este modelo permite entender por qué, en muchos casos, aumentar la dosis no se traduce en mejoras proporcionales en calidad. Si la acumulación es limitada, la distribución es heterogénea o la funcionalidad es baja, el efecto final será necesariamente restringido. Por el contrario, cuando estos tres niveles están alineados, el calcio se convierte en una herramienta altamente efectiva.

La necesidad de un enfoque integrado

En postcosecha, la aplicación de calcio durante el proceso de Hydrocooler con hipoclorito de calcio ha demostrado ser una de las estrategias más directas para intervenir sobre estos niveles, particularmente sobre la acumulación superficial y parcialmente sobre la funcionalidad. Ensayos han mostrado incrementos en el contenido de calcio en el fruto y mejoras en firmeza (Wang et al., 2014). Sin embargo, su efecto sigue estando condicionado por la capacidad de penetración y por el riesgo de fitotoxicidad, especialmente en el pedicelo. En terreno, este equilibrio es crítico: dosis insuficientes generan efectos marginales, mientras que cantidades excesivas pueden comprometer seriamente la apariencia comercial.

Todo esto refuerza la idea de que el calcio no debe ser manejado como una intervención puntual, sino como parte de un sistema integrado. La combinación de estrategias de precosecha y postcosecha es la que permite influir de manera más consistente sobre los tres niveles del modelo. Factores como el balance vegetativo-productivo, el manejo hídrico y la relación hoja/fruto terminan siendo tan o más importantes que la dosis o formulación aplicada.

El manejo efectivo del calcio requiere una comprensión más profunda que la simple aplicación de productos.

Uno de los errores más frecuentes en la industria es intentar compensar en postcosecha lo que no se logró construir previamente. El calcio, en ese sentido, no corrige sistemas desbalanceados, pero sí potencia los que son bien manejados. Su verdadero valor aparece cuando se integra dentro de una estrategia coherente, donde cada decisión agronómica contribuye a mejorar no solo la cantidad, sino la calidad y funcionalidad del calcio en el fruto.

En definitiva, el rol del calcio en la postcosecha del cerezo es indiscutible, pero su manejo efectivo requiere una comprensión más profunda que la simple aplicación de productos. Entender cómo se acumula, cómo se distribuye y, sobre todo, cómo se vuelve funcional dentro del fruto, permite tomar decisiones más precisas y consistentes. Ese es, probablemente, el paso que la industria necesita dar para seguir avanzando en calidad en un escenario cada vez más exigente.