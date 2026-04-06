Rusia bloquea ingreso de fruta chilena tras detectar hongo cuarentenario

El rechazo afectó más de 130 toneladas de ciruelas y nectarinas en el puerto de San Petersburgo.

Abril 6, 2026

La fruticultura chilena enfrenta un obstáculo en el mercado internacional, luego de que las autoridades sanitarias de Rusia decidieron impedir el ingreso de varios cargamentos de carozos provenientes de Chile tras detectar la presencia de un patógeno considerado de alto riesgo.

La situación se registró en el puerto de San Petersburgo, donde inspectores del organismo fitosanitario ruso (Rosselkhoznadzor) identificaron irregularidades en seis envíos, cinco de ciruelas frescas y uno de nectarinas, que en conjunto sumaban alrededor de 134 toneladas.

Tras los análisis de laboratorio, se confirmó la presencia de Monilinia fructicola, un hongo asociado a la denominada “pudrición parda”, enfermedad que afecta a frutales de carozo y que es catalogada como cuarentenaria por su capacidad de propagación y daño productivo.

Debido a este hallazgo, las autoridades rusas optaron por rechazar por completo los embarques, con el objetivo de evitar la eventual diseminación del patógeno en su territorio.

Este hongo representa una amenaza relevante para la producción agrícola, ya que puede comprometer flores, brotes y frutos, generando pérdidas significativas. Además, su rápida expansión, favorecida por condiciones de humedad y temperaturas moderadas, implica que un solo fruto infectado podría afectar amplias superficies de cultivo.

El episodio no solo genera preocupación por el impacto económico inmediato de los envíos rechazados, sino que también pone el foco en los controles fitosanitarios y en la necesidad de reforzar los protocolos en origen, en un contexto en el que los mercados internacionales mantienen exigencias cada vez más estrictas.

Cabe destacar que, durante los primeros meses del año, Rusia se ha mantenido como un destino relevante para la fruta chilena, particularmente para especies como uvas, ciruelas y nectarinas, por lo que este tipo de situaciones podría incidir en la dinámica comercial y logística del sector exportador.