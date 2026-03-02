Ruta estratégica: Puerto Coronel consolida la salida de cerezas del Maule hacia Corea del Sur

Con un crecimiento del 79% en valor durante 2025, el terminal del Biobío se posiciona como la alternativa logística clave para fortalecer la competitividad de la fruta maulina en el mercado asiático.

Marzo 2, 2026

Publicado por Zaida Ibáñez

El Maule reafirma su liderazgo frutícola, pero esta vez con un giro estratégico en su logística. En un esfuerzo conjunto entre ProChile y Puerto Coronel, se ha consolidado el despacho de cerezas maulinas hacia Corea del Sur a través del terminal de la Región del Biobío. Este hito no solo representa una nueva ruta de exportación, sino que marca un avance decisivo en la descentralización logística, permitiendo que la fruta más importante de la región llegue a destinos internacionales con menores riesgos operativos y una mayor eficiencia en los tiempos de tránsito.

Corea del Sur: Un mercado que se “enamora” de la cereza maulina

Las cifras respaldan la apuesta. Durante el año 2025, las exportaciones de cerezas del Maule hacia Corea del Sur registraron un impresionante crecimiento del 79% en valor. Aunque China sigue siendo el principal destino (absorbiendo el 92% de los envíos regionales), el mercado surcoreano ha emergido como una plaza de alto valor y gran potencial, incentivando a los exportadores a diversificar sus puntos de salida para asegurar la calidad de una fruta extremadamente sensible.

Puerto Coronel: La nueva frontera logística del Maule

Históricamente, la fruta fresca de la Región del Maule ha salido mayoritariamente por los puertos de la zona central (Valparaíso y San Antonio). Sin embargo, la utilización de Puerto Coronel ofrece una ventaja competitiva única: reduce la congestión de las rutas tradicionales y aprovecha la infraestructura de frío del Biobío. “Utilizar los terminales de nuestra macrozona representa una oportunidad concreta para fortalecer la conectividad regional”, destacaron autoridades de ProChile durante el anuncio del histórico envío.

Más allá de la fruta: Una agenda de fortalecimiento exportador

Este hito logístico es solo el comienzo. Para profundizar esta relación, se ha anunciado la realización del Segundo Seminario para Exportadores en Puerto Coronel el próximo 29 de abril. En esta instancia, organizada junto a ProChile, se abordarán las tendencias de mercado para la temporada 2026 y se coordinarán nuevas estrategias para que no solo las cerezas, sino también arándanos, uvas y vinos maulinos, sigan ganando terreno en Asia.

Diversificación: El secreto de la resiliencia maulina

Las cerezas se han consolidado como el principal producto de exportación del Maule, alcanzando retornos por US$ 890 millones en 2025. No obstante, la estrategia regional no se detiene ahí. La oferta en Corea del Sur ya incluye arándanos congelados, manzanas y paltas, productos que se benefician directamente de la apertura de rutas más rápidas y seguras a través del sur de Chile, garantizando que el “sabor del Maule” mantenga su prestigio global.