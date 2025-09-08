SAG amplía vigilancia fitosanitaria para enfrentar la mosca de la fruta

Se está haciendo un esfuerzo por mantener el estatus de país libre de mosca de la fruta, lo cual es clave para proteger la agricultura y la competitividad de las exportaciones chilenas.

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) está desplegando un plan intensivo de medidas técnicas y coordinaciones interinstitucionales para enfrentar la mosca de la fruta y resguardar un estatus que Chile mantiene desde 1995: el de territorio libre de esta plaga. Conservar esta condición es fundamental para la fruticultura nacional, ya que asegura el acceso directo a los principales mercados internacionales sin exigencias cuarentenarias adicionales, protegiendo así la competitividad y calidad de las exportaciones chilenas.

Una red de vigilancia permanente

Chile cuenta con una red nacional de 16.500 trampas de monitoreo, que será ampliada gradualmente hasta alcanzar 29.000 unidades, como parte del plan de fortalecimiento en curso. Este sistema opera todo el año y constituye la primera barrera de detección temprana.

Ante la detección de un brote, se activa un protocolo de erradicación que establece un área regulada de 7,2 km. En ese perímetro se instalan 1.802 trampas adicionales, revisadas dos veces por semana, junto con muestreos de fruta hospedante, encuestas domiciliarias y exploraciones ampliadas.

Las acciones de control incluyen la recolección y destrucción de fruta, la poda de árboles hospedantes, la limpieza de suelos y canaletas, y aplicaciones focalizadas de insecticidas en un radio de 200 metros. Paralelamente, se refuerza el control biológico mediante la liberación de insectos estériles —al menos 2.500 machos por hectárea, dos a tres veces por semana— y el uso de estaciones cazadoras con cebos atrayentes.

“Cada brote activa de inmediato un conjunto de medidas técnicas destinadas a eliminar la plaga en el menor tiempo posible”, destacó el Director Nacional del SAG, subrayando que se trata de un esfuerzo conjunto que involucra al sector público, productores, gremios y organismos internacionales.

Brotes en el país: situación 2024-2025

Entre 2024 y 2025, el SAG logró erradicar 24 brotes de Mosca de la Fruta, demostrando la eficacia de los protocolos implementados. Actualmente, se mantienen 40 brotes activos, distribuidos en las regiones de Arica y Parinacota (14), Tarapacá (5), Antofagasta (2), Coquimbo (10), Valparaíso (4), Metropolitana (4) y O’Higgins (1).

Todos ellos están siendo abordados bajo la Resolución N° 3513/1995 y las normas de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF).

Según la autoridad, este esfuerzo no solo resguarda las exportaciones, sino también a los pequeños y medianos productores que abastecen los mercados locales: “Defenderlos de la Mosca de la Fruta es también resguardar la seguridad alimentaria y el empleo en nuestros territorios”.

Prevención del ingreso ilegal de productos

El ingreso clandestino de frutas y otros productos agrícolas sigue siendo la principal amenaza. En lo que va de 2025, el SAG ha decomisado 258 mil kilos de productos agropecuarios, además de huevos, plantas, alcoholes y animales vivos. El año anterior, la cifra superó los 499 mil kilos, incluyendo intercepciones de plagas cuarentenarias como Ceratitis capitata y Anastrepha spp.

Para enfrentar este riesgo, se mantiene un control carretero 24/7 en Cuya (Región de Arica y Parinacota), junto con fiscalizaciones en rutas, ferias y centros de acopio. El trabajo se coordina con Carabineros, PDI, Aduanas, Ministerio Público y municipalidades, además de mantener intercambio técnico con Senasa Perú y agencias homólogas.

Los antecedentes técnicos muestran que el aumento de brotes está estrechamente ligado al ingreso irregular de frutas y hortalizas por pasos no habilitados, así como al mayor flujo de pasajeros y carga en la zona norte. En regiones como Coquimbo, en cambio, la dispersión se asocia más al movimiento de personas —arriero, turistas o incluso actividades ilícitas— que transportan productos vegetales sin control sanitario.

Un desafío país

El SAG enfatiza que la erradicación de la mosca de la fruta no es solo tarea del Estado, sino un desafío país que requiere la colaboración de productores, comunidades y gremios. La continuidad de este trabajo conjunto será clave para proteger la agricultura chilena, fortalecer la seguridad alimentaria y mantener la posición competitiva del sector frutícola en el mercado internacional.