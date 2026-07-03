SAG inicia segundo periodo de postulación para exportar productos hortofrutícolas chilenos a Rusia

El proceso estará abierto hasta el 24 de julio de 2026. Las empresas interesadas deben oficializar su Carta de Compromiso y actualizar sus especies en el Sistema de Registro Agrícola (SRA) para ingresar al listado semestral exigido por la autoridad fitosanitaria rusa.

Julio 3, 2026

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) dio inicio al segundo periodo de postulación del año para las empresas exportadoras chilenas de productos hortofrutícolas frescos interesadas en comercializar sus envíos hacia la Federación de Rusia.

Esta convocatoria se enmarca de forma estricta en el acuerdo bilateral suscrito entre el SAG y el Rosselkhoznadzor (Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia), convenio enfocado en garantizar la inocuidad y sanidad de todos los productos de origen vegetal despachados desde Chile. En virtud de este compromiso técnico, nuestro país tiene la obligación de confeccionar y remitir semestralmente un listado oficial consolidado con las firmas autorizadas para operar con dicho mercado.

Una vez que el SAG envía la nómina, la autoridad fitosanitaria rusa se encarga de revisarla, aprobarla y distribuirla directamente en los distintos puntos de ingreso y aduanas de su país, zonas donde se realizan las inspecciones físicas y los trámites de internación de la fruta y hortalizas chilenas.

Requisitos obligatorios para las empresas

Para formar parte de este listado semestral estratégico, las empresas exportadoras deben completar tres pasos administrativos obligatorios antes del cierre de la convocatoria:

Inscripción en el SRA: Estar formalmente registradas como exportadoras en el Sistema de Registro Agrícola (SRA) del SAG (disponible en su plataforma web), asegurándose de incorporar de forma explícita cada una de las especies hortofrutícolas que planean enviar a Rusia.

Estar formalmente registradas como exportadoras en el Sistema de Registro Agrícola (SRA) del SAG (disponible en su plataforma web), asegurándose de incorporar de forma explícita cada una de las especies hortofrutícolas que planean enviar a Rusia. Copia digital: Enviar una copia digitalizada de la Carta de Compromiso debidamente completada al correo institucional: exportaciones.rusia@sag.gob.cl.

Enviar una copia digitalizada de la Carta de Compromiso debidamente completada al correo institucional: exportaciones.rusia@sag.gob.cl. Documento original: Remitir el documento original en papel de dicha Carta de Compromiso a las Oficinas de Partes del Departamento de Regulación y Certificación Fitosanitaria del SAG, ubicadas en Av. Bulnes N.° 140, en la comuna de Santiago.

Fechas clave del proceso

El plazo definitivo de postulación se extenderá desde el 1 de julio hasta el viernes 24 de julio de 2026. Una vez concluido este periodo, los equipos técnicos del SAG procederán a validar los antecedentes y elaborarán la nómina final de empresas que cumplieron a cabalidad con las exigencias.

Desde el organismo estatal aclararon que este llamado funciona de manera complementaria al proceso realizado durante el primer tramo del año. Por este motivo, aquellas exportadoras que ya figuran en el listado vigente y autorizado para el mercado ruso no tienen la necesidad de reenviar su Carta de Compromiso ni realizar nuevamente el trámite durante el presente ciclo.

Para resolver dudas operativas o descargar el formato oficial de la carta, el servicio agrícola mantiene habilitado el canal de comunicación directa a través del correo exportaciones.rusia@sag.gob.cl.