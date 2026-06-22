SAG refuerza trazabilidad: Nuevas exigencias de etiquetado para fertilizantes y bioestimulantes entrarán en vigor el 28 de agosto

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) instó a toda la cadena de comercialización —desde fabricantes hasta distribuidores— a adecuar sus procesos a la Ley N° 21.349, con el fin de garantizar mayor transparencia y seguridad en el uso de insumos agrícolas.

Junio 22, 2026

A menos de tres meses de su entrada en vigencia, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) lanzó una alerta informativa dirigida a todos los actores involucrados en el mercado de fertilizantes y bioestimulantes. A partir del próximo 28 de agosto, será obligatorio el cumplimiento de nuevas y estrictas obligaciones de etiquetado, establecidas en el marco de la Ley N° 21.349, junto con su reglamento y resoluciones complementarias.

Esta normativa aplica de manera transversal a toda persona natural o jurídica que fabrique, importe, comercialice, distribuya o exporte este tipo de productos dentro del territorio nacional.

Un paso adelante en la seguridad del agro

El objetivo central de esta disposición es fortalecer la trazabilidad, la transparencia y la calidad de los insumos que utilizan los agricultores chilenos. Según el SAG, el estándar busca consolidar un mercado más seguro y confiable, entregando garantías tanto a los productores como a los distribuidores y consumidores finales.

¿Qué deberán incluir las nuevas etiquetas?

Para cumplir con la ley, los productos deberán exhibir información detallada y estandarizada que permita identificar claramente qué es lo que se está aplicando en el campo. Entre los requerimientos obligatorios, las etiquetas deberán incluir:

Identificación del producto y composición: Especificaciones claras sobre el contenido.

Especificaciones claras sobre el contenido. Parámetros de calidad y contaminantes: Información técnica sobre la pureza y presencia de elementos ajenos al producto.

Información técnica sobre la pureza y presencia de elementos ajenos al producto. Instrucciones de uso y medidas de seguridad: Recomendaciones de manejo técnico y precauciones para la manipulación.

Recomendaciones de manejo técnico y precauciones para la manipulación. Antecedentes de trazabilidad: Datos críticos como el número de lote, fecha de fabricación y fecha de vencimiento, elementos esenciales para el control de calidad en caso de incidentes o fiscalizaciones.

El SAG hizo un llamado enfático a los actores del sector a revisar sus existencias y procesos de rotulado actuales para evitar incumplimientos que puedan derivar en sanciones. La correcta implementación de este etiquetado no solo es una obligación legal, sino una herramienta clave para mejorar la competitividad y sostenibilidad del agro nacional.