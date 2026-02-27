Salta concentra hasta el 70% de la producción de banana y consolida al norte argentino como núcleo productivo

La provincia, junto a Jujuy y Formosa, consolida al norte argentino como el principal núcleo productor del país, con altos rendimientos, empleo permanente y condiciones sanitarias favorables.

Febrero 27, 2026

Publicado por Zaida Ibáñez

La provincia de Salta se posiciona como el principal polo productor de banana en Argentina, aportando entre el 65% y el 70% del volumen nacional, según informó el Gobierno de Salta. Este liderazgo, junto a la producción de Jujuy y Formosa, consolida al norte argentino como la región clave para el abastecimiento interno de una de las frutas más consumidas en el país.

De acuerdo con datos oficiales, Salta no solo lidera en volumen, sino también en eficiencia productiva, con rendimientos que superan en un 10,6% el promedio nacional. Esta ventaja se explica en gran medida por las condiciones agroclimáticas favorables, que permiten una producción continua y reducen los riesgos asociados a eventos climáticos adversos como las heladas.

Producción concentrada y alto impacto en las economías locales

Según el Gobierno provincial, la producción se concentra principalmente en los departamentos de Orán y San Martín, donde existen 2.784 hectáreas cultivadas, gestionadas por alrededor de 60 productores. Este sistema productivo genera un empleo directo por hectárea durante todo el año, contribuyendo de manera significativa al desarrollo económico y social de la región.

La actividad bananera destaca por su capacidad de generar empleo permanente, lo que fortalece las economías locales y aporta estabilidad a las comunidades rurales.

Ventajas sanitarias y competitividad productiva

Uno de los principales atributos del norte argentino es su condición sanitaria favorable. Según las autoridades, la región se encuentra libre de enfermedades cuarentenarias graves como la Sigatoka negra, lo que permite mantener altos estándares fitosanitarios y reducir la necesidad de aplicaciones intensivas de agroquímicos.

A ello se suma una logística eficiente: la banana producida en Salta puede llegar al mercado en poco más de 30 horas desde la cosecha, preservando su calidad, frescura y características organolépticas, lo que representa una ventaja frente a la fruta importada.

Además, la incorporación de infraestructura como sistemas de cable carril, centros de acondicionamiento, empaques habilitados y cámaras de maduración ha permitido fortalecer la cadena de postcosecha y mejorar la competitividad del sector.

Un cultivo estratégico para el abastecimiento nacional

En Argentina, la banana es la fruta más consumida, con un promedio de 12 kilos por habitante al año, según el Gobierno de Salta. En este contexto, el fortalecimiento de la producción en el norte del país representa una oportunidad clave para aumentar la oferta local, reducir la dependencia de importaciones y generar mayor valor agregado en origen.

Las autoridades destacan que el crecimiento del sector bananero no solo fortalece el abastecimiento interno, sino que también impulsa el desarrollo regional, consolidando al norte argentino como un actor estratégico dentro de la producción frutícola nacional.