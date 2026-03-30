Se abre un nuevo destino regional para la manzana chilena

Tras casi un año de gestiones, exportadores chilenos concretan su ingreso a Paraguay, destacando la calidad de la fruta y las ventajas logísticas del destino.

Marzo 30, 2026

La fruticultura nacional concretó un nuevo avance en materia de apertura de mercados, luego de que un primer envío de manzanas provenientes de la Región de O’Higgins arribara a Paraguay, lo que marcó el inicio de una nueva alternativa comercial para la oferta chilena.

El despacho, que se materializó el 24 de marzo, consideró el traslado de 26 toneladas de fruta —equivalentes a 1.274 cajas— desde la planta ubicada en El Olivar hasta el Mercado de Abasto de la Municipalidad de Asunción, completando un recorrido de más de 2.200 kilómetros. Entre las variedades exportadas se incluyeron Granny Smith, Royal Gala y manzana roja.

De acuerdo con lo informado por ProChile, esta operación es el resultado de un proceso de trabajo que se extendió por cerca de un año. Durante ese período se desarrollaron diversas gestiones comerciales, como reuniones, visitas técnicas y misiones entre exportadores chilenos e importadores paraguayos, lo que permitió evaluar en profundidad las condiciones del negocio y validar el potencial del mercado.

Desde la entidad destacaron que este envío representa un paso relevante en la estrategia de diversificación de destinos. En el caso de la Región de O’Higgins, más del 90% de sus exportaciones corresponden al sector agrícola, con una fuerte concentración en mercados tradicionales como China, Estados Unidos y Japón. En ese escenario, Paraguay surge como una alternativa atractiva, especialmente por su cercanía y menores costos logísticos.

En destino, la recepción de la fruta dejó una evaluación positiva. Desde la empresa importadora Pronagro señalaron que las condiciones climáticas del país limitan la producción local de manzanas y peras a gran escala, lo que abre espacio para proveedores externos. Asimismo, valoraron la calidad de la fruta chilena, destacando su apariencia, sabor y condición, así como el manejo productivo observado en los huertos.

La exportación fue liderada por la empresa Ara Group, que cuenta con trayectoria en mercados como China, Estados Unidos, Turquía, Brasil e India. Desde la compañía explicaron que el interés por Paraguay surgió a partir de contactos generados en conjunto con ProChile, y que tras analizar el mercado identificaron una oportunidad concreta para posicionar su oferta, considerando tanto la cercanía geográfica como la baja presencia de fruta chilena en ese destino.

Este primer envío no solo marca un hito puntual, sino que también proyecta nuevas posibilidades de crecimiento, tanto para las manzanas como para otros productos frutícolas chilenos que podrían encontrar en Paraguay un mercado con potencial de crecimiento.

Fuente: Frutas de Chile