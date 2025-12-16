Se inicia la certificación de fruta fresca chilena con destino a Estados Unidos

Diciembre 16, 2025

Una nueva temporada de certificación fitosanitaria de fruta fresca con destino al mercado estadounidense comenzó este mes en el Sitio de Inspección SAG/USDA–APHIS/Frutas de Chile de Cabrero, en la Región del Biobío. La información fue confirmada por la directora regional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Carolina Contreras, durante una visita técnica al recinto, junto a profesionales del Servicio.

La autoridad destacó la relevancia de este proceso para el sector exportador, considerando que el ingreso de fruta fresca a Estados Unidos exige una inspección fitosanitaria previa. Esta revisión se realiza exclusivamente en los sitios de inspección autorizados, donde el SAG certifica el cumplimiento de los requisitos establecidos por ese mercado.

En estos recintos, funcionarios del SAG trabajan de manera coordinada con inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para verificar el cumplimiento de las normativas fitosanitarias y de trazabilidad. Las inspecciones se enmarcan en el Programa de Pre-Embarque, un acuerdo vigente entre el SAG, el USDA–APHIS y Frutas de Chile, que permite realizar en Chile los controles exigidos por la autoridad sanitaria estadounidense.

Desde su implementación, en enero de 2017, el Programa de Pre-Embarque ha permitido la certificación de más de 38,7 millones de cajas de fruta fresca y flores con destino a Estados Unidos. La mayor parte de estos envíos corresponde a arándanos y manzanas, además de volúmenes menores de cerezas, peras asiáticas, caquis, cebollas, peonías y bulbos, entre otros productos, provenientes de regiones que se extienden desde el Maule hasta Los Lagos.

Respecto a la operación del recinto, el jefe de Administración del Sitio de Inspección de Cabrero, Rodrigo Nacarate, explicó que Frutas de Chile es la entidad responsable de la administración del sitio, así como de disponer el personal encargado de la movilización de la carga durante el proceso de inspección, contribuyendo al desarrollo del proceso exportador.

El Sitio de Inspección de Cabrero es uno de los siete centros de este tipo existentes en el país y destaca por ser el más austral del mundo. Durante la temporada 2024-2025 se inspeccionaron aproximadamente 4,2 millones de cajas, equivalentes a más de 24 mil toneladas. De ese total, el 81 % correspondió a arándanos frescos, seguido por manzanas con un 10,4 %, peras asiáticas con un 1,5 % y cerezas con un 1,2 %, además de otros productos como kiwis, peonías, bulbos de tulipán y grosellas rojas.