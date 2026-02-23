Sector frutícola llama a una respuesta “urgente” ante aumento de aranceles de EE. UU.

La industria advierte que la medida impacta un mercado que representa más de US$ 2.000 millones anuales para la fruta chilena.

Febrero 23, 2026

La industria chilena advierte que la reciente ampliación del impuesto a las importaciones desde Estados Unidos limita la competitividad de la fruta fresca nacional, justo al comenzar la temporada de uvas de mesa. Este reclamo fue expresado por gremios del sector ante el Gobierno en ejercicio y las futuras autoridades.

La organización Frutas de Chile, que representa a los principales exportadores del país, formuló un llamado a las autoridades para que impulsen acciones que contrarresten el impacto del incremento del gravamen aplicable a productos agrícolas frescos en Estados Unidos.

Un arancel más alto justo al iniciar temporada clave

Las nuevas tarifas, que ahora alcanzan un 15 % frente al 10 % anterior, afectan especialmente a las frutas frescas importadas por ese mercado, en el cual Chile envía aproximadamente US$ 2.000 millones al año en productos frutícolas. Esto incluye a la uva de mesa, que acaba de iniciar su ventana de exportación y representa uno de los productos más expuestos a la medida estadounidense.

Los exportadores advierten que la modificación crea condiciones desiguales frente a otros países competidores que ya prácticamente han terminado sus envíos a ese destino tradicional, lo que podría erosionar la presencia chilena en góndola norteamericana.

Agenda bilateral y desafíos pendientes

Además del alza arancelaria, el gremio puso sobre la mesa otro punto de preocupación: la reciente eliminación del protocolo Systems Approach, herramienta que previamente había permitido mejorar el ingreso de productos como las uvas mediante estándares fitosanitarios específicos.

En este contexto, Frutas de Chile instó a las autoridades actuales y entrantes a avanzar en la agenda comercial con Estados Unidos, incluyendo temas como la propiedad intelectual vegetal y otras materias técnicas que forman parte del intercambio bilateral.