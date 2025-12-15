Sector frutícola plantea agenda de colaboración tras elección de José Antonio Kast

Diciembre 15, 2025

Este 14 de diciembre se confirmó que José Antonio Kast será el próximo presidente de Chile para el periodo 2026-2030, imponiéndose con el 58,16 % de los sufragios, frente al 41,84 % de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara.

Uno de los sectores que fueron foco de la campaña del presidente electo fue la agricultura, con temas como la seguridad, el agua y el desarrollo del sector. Es por esto que, tras su elección, líderes gremiales han alzado la voz, mostrando su apoyo y su disposición a trabajar de cerca con la nueva administración que tomará el mando el 11 de marzo de 2026.

A través de un comunicado, Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, hizo un llamado a trabajar conjuntamente en beneficio del desarrollo y crecimiento de Chile y de su fruticultura.

Junto con felicitar a Kast y desearle éxito en su tarea de liderar al pais, Marambio indicó que el sector frutícola se pone a disposicion de la nueva autoridad para seguir impulsando su desarollo, “considerando que el sector es hoy un pilar estratégico de la economía nacional, con exportaciones que al mes de noviembre de este año alcanzan US$ 7.051 millones”.

“Reiteramos nuestro llamado a impulsar una agenda procompetitividad y sostenible, con foco en infraestructura hídrica y logística, sanidad e inocuidad, y en profundizar la apertura de mercados y la facilitación del comercio, en un escenario internacional cada vez más exigente y competitivo, donde no podemos quedarnos atrás”, dijo el presidente de Frutas de Chile.

Desde la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), su presidente, Antonio Walker, aseguró que esperan que la elección de Kast “impulse la recuperación de Chile y que el cambio en el manejo político del país, que ha anunciado, inicie el camino para recuperar la seguridad, la inversión, el empleo y el crecimiento”.

Además, aseguró que si al nuevo gobierno le va bien, a Chile le irá bien, y que se requiere unidad, reiterando su absoluta disposición a colaborar e impulsar el desarrollo de Chile en un trabajo conjunto entre el sector público y el privado.

“Confiamos en que su gobierno deje un legado invaluable para nuestro sector, poniendo foco en la seguridad rural, la infraestructura hídrica y una mayor apertura de mercados que fortalezcan la competitividad del país”, cerró Walker.

Por su parte, Víctor Catán, presidente de Fedefruta, enfatizó la disposición a colaborar con las iniciativas de esta nueva administración que beneficien a la fruticultura.

“Como presidente de Fedefruta, quiero felicitar al nuevo presidente electo, José Antonio Kast, quien tuvo un triunfo abrumador; del mismo modo, manifestar nuestra disponibilidad para aportar a Chile con todo lo que requiera y todo lo que esté en nuestras manos. La agricultura es muy importante en la economía de Chile, por la envergadura que tiene en los ámbitos laboral, económico y social.”

Los focos de Kast

En octubre, el ahora presidente electo estuvo presente en Enagro 2025, donde presentó una visión para el sector basada en la seguridad, la infraestructura y la logística, el control fitosanitario y la seguridad hídrica.

Kast planteó medidas “duras y drásticas”, como el cierre total de las fronteras, reformas legislativas y centros de refugio especializados para quienes ingresen ilegalmente al país. Asimismo, garantizó el respaldo político y jurídico a las fuerzas de orden y seguridad, incluidas Carabineros y la Gendarmería, para reforzar la seguridad en el rubro.