Segunda estimación 2026: Chile proyecta exportar 529 mil toneladas de manzanas frescas al mundo

El informe de Frutas de Chile —que consolidó datos de 31 empresas clave— muestra una contracción del 9% frente a la primera previsión de abril. La variedad Gala lidera los envíos, mientras que el grupo Pink Lady estima superar las 104 mil toneladas.

Junio 18, 2026

La industria manzanera chilena ha definido su hoja de ruta definitiva para el cierre de los despachos internacionales de la presente campaña. El Comité Pink Lady de Frutas de Chile entregó de forma oficial la segunda estimación de manzanas para la temporada 2026, proyectando un volumen total de exportación de 529.494 toneladas.

Esta nueva cifra del sector refleja una contracción del 9% en comparación con lo proyectado originalmente en el primer informe de abril, anotando además una leve baja respecto al ejercicio de la temporada pasada, el cual estuvo marcado por un volumen excepcionalmente alto de manzanas enviadas a los diversos mercados globales.

La solidez y alta confiabilidad de esta previsión radica en que consolida los datos de campo recolectados mediante la participación activa de 31 empresas clave de la industria chilena. El panel representa el 92% de las exportaciones en variedades emblemáticas como Pink Lady y un 78% del total general del negocio de pomáceas en el país.

El comportamiento de los embarques por variedad

Al realizar el desglose varietal, la familia Pink Lady proyecta un volumen de 104.901 toneladas, lo que equivale a una disminución del 15% respecto a la campaña anterior y una baja del 10% si se compara con la primera previsión del año. Al mirar la radiografía interna de este segmento:

Pink Lady (propiamente tal) mantiene el liderazgo absoluto con el 76% de participación, situándose en 79.217 toneladas.

(propiamente tal) mantiene el liderazgo absoluto con el 76% de participación, situándose en 79.217 toneladas. Cripps Pink representa el 24% restante del volumen de este nicho.

Por otra parte, la variedad Gala sigue manteniéndose firme como la reina indiscutible de la canasta exportadora chilena en términos de volumen masivo, apuntando a registrar 247.849 toneladas, lo que representa apenas una variación mínima del -1% respecto al año pasado. En la vereda opuesta, la variedad Fuji evidenció un comportamiento mucho más cauto al registrar un descenso del 30% en comparación con la temporada anterior.

Clima y estrategia comercial de cara a los recibidores

Desde el Comité Pink Lady explicaron que estas variaciones a la baja responden estrictamente a las realidades climáticas y productivas que han marcado el desarrollo de la fruta en los huertos de la zona central y sur durante los últimos meses. Los números demuestran que, si bien se enfrenta un escenario comercial con un stock de fruta ligeramente menor, las empresas han logrado mantener los atributos de consistencia, condición y calidad que caracterizan el origen chileno.

Asimismo, la entidad gremial relevó que estas proyecciones oficiales actúan como una herramienta vital de inteligencia de mercado, permitiendo a las exportadoras ajustar de forma fina sus estrategias de envíos comerciales y cumplir con máxima eficiencia los compromisos comerciales pactados con las cadenas de supermercados y recibidores en el extranjero. Con la entrega de este reporte, el Comité da por cerrado su ciclo de proyecciones oficiales para el ejercicio fiscal 2026.

Fuente: Frutas de Chile