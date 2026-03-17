Seguridad rural y crisis hídrica marcan primer encuentro entre el nuevo Gobierno y la SNA

Ministro Jaime Campos y el subsecretario Francesco Venezian sostuvieron su primer encuentro con el principal gremio agrícola, marcando prioridades para el corto plazo.

Marzo 17, 2026

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, junto al subsecretario Francesco Venezian, sostuvieron un encuentro con la directiva de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), en una reunión marcada por la búsqueda de acuerdos y coordinación para enfrentar los principales desafíos del sector.

La instancia, encabezada por el presidente del gremio, Antonio Walker, permitió presentar al nuevo equipo ministerial una propuesta de medidas prioritarias para los primeros meses de gestión, con foco en temas considerados críticos para la actividad agrícola.

Entre los ejes planteados por la SNA destacan la seguridad rural, la gestión del agua, el funcionamiento del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), así como las trabas regulatorias en materia ambiental y laboral, áreas que —según el gremio— requieren respuestas concretas y una coordinación efectiva entre los sectores público y privado.

Tras la reunión, el ministro Campos valoró el diálogo y subrayó la importancia de fortalecer la colaboración con el mundo agrícola. En esa línea, enfatizó que el desarrollo del sector dependerá de una agenda compartida que permita avanzar de manera eficiente en los desafíos productivos y estructurales del agro.

Por su parte, el subsecretario Venezian destacó que el Ministerio de Agricultura se encuentra alineado para impulsar el crecimiento del sector, poniendo énfasis en su potencial y en el rol que cumple como motor productivo del país.

Desde la SNA, en tanto, valoraron la disposición de las autoridades y recalcaron la urgencia de avanzar en soluciones concretas. El gremio reiteró su voluntad de colaborar activamente en la elaboración de una hoja de ruta que permita abordar problemáticas como la crisis hídrica, la seguridad en zonas rurales y la modernización regulatoria.

El encuentro marca uno de los primeros acercamientos formales entre el nuevo equipo del Ministerio de Agricultura y el principal gremio del agro, en un contexto en el que la articulación público-privada resulta clave para el desarrollo futuro del sector.

Foto: Minagri