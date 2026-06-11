Seminario SNA proyecta temporada 2026-27: Alerta por aranceles de EE.UU, seguridad y urgencia hídrica marcan la pauta

La vigésima edición del encuentro "¿Cómo viene la temporada?" reunió a líderes gremiales y al Gobierno en un análisis marcado por la incertidumbre internacional, la seguridad en la macrozona sur y la agenda de infraestructura hídrica nacional.

Junio 11, 2026

Publicado por Zaida Ibáñez

La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), con el apoyo de El Mercurio, llevó a cabo la vigésima edición de su tradicional seminario «¿Cómo viene la temporada 2026-2027?». Este encuentro se consolidó como el centro neurálgico para proyectar y debatir las perspectivas macroeconómicas, climáticas y de mercado que definirán el rumbo del agro chileno en el próximo ejercicio productivo y exportador, reuniendo a líderes sectoriales, productores y autoridades públicas.

La instancia estuvo encabezada por el presidente de la SNA, Antonio Walker, y contó con la destacada participación del ministro de Agricultura, Jaime Campos, además de destacados académicos, expertos y presidentes de los principales gremios del país.

La amenaza arancelaria de EE.UU. y la defensa del TLC

El discurso de apertura de Antonio Walker estuvo cruzado por la alta incertidumbre internacional y las amenazas que se ciernen sobre el comercio exterior chileno. El líder gremial encendió las alarmas frente a los anuncios arancelarios de la administración de Donald Trump, que podrían traducirse en una sobretasa de 12,5% para países que no cuenten con una legislación específica contra el trabajo forced.

Al respecto, Walker defendió firmemente la vigencia de los acuerdos comerciales bilaterales: “No podemos aceptar cambios arancelarios injustificados y no contemplados en nuestro TLC, que alteren las condiciones bajo las cuales históricamente hemos construido una relación comercial y diplomática sólida con Estados Unidos. Aquí no solo está en juego el intercambio comercial. Está en juego la seguridad alimentaria de millones de personas”.

A este complejo escenario global se suma el encarecimiento persistente de insumos críticos que mitigan los márgenes locales. Según explicó el dirigente, “algunas de nuestras dificultades provienen del exterior y no tenemos capacidad de controlarlas. Hablo del conflicto internacional con los consiguientes efectos: aumento del precio del petróleo, el alza de los fertilizantes, agroquímicos, energía y logística”.

Competitividad local: Agenda hídrica y Estado de Derecho

En la vereda nacional, el líder de la SNA abordó la pérdida de competitividad de ciertos sectores, ejemplificando el complejo escenario que atraviesa actualmente la industria remolachera, en contraste con el buen momento de rubros como los frutos secos, la carne y la leche.

Para paliar esta crisis estructural y las consecuencias del cambio climático, Walker enfatizó que existe una urgencia país por robustecer la infraestructura hídrica: “Necesitamos avanzar en infraestructura hídrica, embalses, desalación, recarga de acuíferos, modernización del riego y una institucionalidad más robusta”, valorando positivamente que la temática fuera incorporada en la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast.

La seguridad y la violencia rural también ocuparon un lugar prioritario en su exposición. Walker puso el foco en la delicada situación que se vive en la macrozona sur y llamó a las autoridades a recuperar las garantías básicas para producir: “Recuperar plenamente el Estado de Derecho es una condición indispensable para el desarrollo regional. Sin seguridad no hay inversión. Y sin inversión no hay crecimiento. Sabemos que el gobierno lo tiene claro. Por eso, nos permitimos incitarlo a seguir trabajando en esa línea”.

La visión del Minagri: Resiliencia ante un mundo complejo

Por su parte, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, expuso los principales ejes de su gestión al frente del Minagri y destacó la evolución que ha experimentado el sector agrícola durante las últimas décadas. Respecto al análisis de la próxima temporada, el secretario de Estado coincidió en que el sector enfrentará un contexto desafiante debido a factores externos como el cambio climático, los conflictos internacionales y las tensiones comerciales entre las grandes potencias.

Campos definió el valor del encuentro gremial señalando que “este seminario que organiza la SNA desde hace unos 20 años es una suerte de termómetro para tomarle la temperatura al sector y ver las proyecciones que los agricultores tienen frente a la próxima temporada. Y por eso es por lo que se va analizando la situación del país y del mundo, no solo desde un point de vista macroeconómico, sino que también rubro por rubro. Es evidente, como ya se ha estado explicando en distintas ponencias, que estamos viviendo un momento complejo en la humanidad”.

Frente a las amenazas proteccionistas globales, el ministro detalló: “Hay contracciones en los mercados, existen fenómenos como la guerra del Medio Oriente que impacta la economía nacional, en muchos casos particularmente en lo que se vincula con el costo de los fertilizantes, existen medidas políticas de algunos países con motivo de la guerra comercial, que existe entre grandes potencias que nos amenazan con aumentar los aranceles. Es decir, hay un mundo complejo, pero la agricultura siempre tiene la capacidad para adherirse adecuadamente a las nuevas realidades”.

En ese sentido, el jefe de la cartera del agro reafirmó el compromiso del Minagri con lineamientos clave para blindar la actividad local, destacando la protección del patrimonio fito y zoosanitario, el impulso al riego, el desarrollo forestal, la apertura de nuevos mercados de exportación y el fortalecimiento de la innovación, la investigación y la transferencia tecnológica.

Debate sectorial en mesas redondas

El evento contó además con las ponencias académicas del decano de la Facultad de Economía, Negocio y Gobierno de la Universidad San Sebastián y exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, y del analista internacional Libardo Buitrago.

Asimismo, los desafíos específicos de cada industria se profundizaron en dos mesas redondas moderadas por Eduardo Olivares Concha, editor de Economía y Negocios de El Mercurio. El primer panel analizó la realidad pecuaria y del sur con Marcos Winkler (Fedeleche), Ignacio Besoain (Fedecarne) y Gastón Caminondo (Consorcio Agrícola del Sur). La segunda mesa abordó las proyecciones del sector exportador y agroindustrial de la mano de Iván Marambio (Frutas de Chile), Alfonso Undurraga (Vinos de Chile) y Juan Manuel Mira (Chilealimentos).

Fuente: Frutas de Chile