Señal de alerta en la fruticultura: exportadora Rio King busca reorganización por millonaria deuda

La exportadora inició un proceso de reorganización judicial, reflejando riesgos estructurales en la cadena exportadora, especialmente en financiamiento, cuentas por cobrar y relación con productores.

Abril 23, 2026

Una nueva señal de alerta enfrenta a la industria frutícola chilena luego de que el Diario Financiero diera a conocer la compleja situación financiera de Exportadora BB Trading SpA, también conocida como Río King y ligada a la familia Barros, que inició un proceso de reorganización judicial tras reconocer deudas por más de US$105 millones.

En su presentación ante la justicia, la propia compañía fue categórica: advirtió que se encuentra “en un estado de insolvencia irremontable si no logra reestructurar sus pasivos a largo plazo”, en el marco del proceso para refinanciar su carga financiera.

El caso pone en evidencia las tensiones que atraviesa el negocio exportador, en un contexto marcado por mayores costos, riesgos comerciales y una creciente presión sobre la liquidez de las empresas.

Un problema de liquidez más que de rentabilidad

De acuerdo con los antecedentes publicados por el Diario Financiero, la compañía arrastraba un deterioro progresivo de su flujo de caja desde marzo de 2025, pese a registrar resultados operacionales positivos.

En la solicitud de reorganización, los representantes de la empresa —el agrónomo Andrés Pérez y el abogado Nicolás Parot— detallaron que, producto de planes de expansión y negocios con resultados inesperados, la firma acumuló deudas por sobre los $100.000 millones al cierre de 2025.

A esto se suma un factor crítico: la acumulación de cuentas por cobrar de difícil recuperación, incluyendo anticipos a productores y servicios prestados que “difícilmente podrán ser pagados”, lo que tensiona directamente el capital de trabajo.

El impacto del mal resultado en cerezas

Uno de los elementos más sensibles del caso es el efecto de la última temporada. Según se expone en la presentación judicial, la campaña 2025/2026 tuvo un “catastrófico resultado en el mercado de las cerezas”, lo que implicará pérdidas significativas durante este año.

Este punto no es menor, considerando el peso que tiene este cultivo en la canasta exportadora chilena y su impacto en la liquidez de las empresas exportadoras, especialmente aquellas con alta exposición a este negocio.

Efecto dominó en la cadena productiva

El impacto de esta situación no se limita a la empresa. Entre sus principales acreedores figuran la firma estadounidense William H. Kopke Jr., Inc., además de entidades financieras como Banco Consorcio y BancoEstado.

Sin embargo, el mayor foco de atención está en los productores, quienes forman parte crítica del modelo de negocio exportador y pueden verse expuestos ante retrasos o incumplimientos de pago.

Este tipo de episodios vuelve a instalar una preocupación recurrente en la industria: la fragilidad de la cadena de pagos, especialmente en temporadas complejas o con retornos ajustados.

Señales de alerta para la industria

Más allá del caso puntual, expertos coinciden en que esta situación refleja desafíos estructurales del sector frutícola chileno:

Alta dependencia de financiamiento de corto plazo

Exposición a riesgos comerciales en mercados externos

Modelos de negocio con fuerte apalancamiento en capital de trabajo

Relación financiera estrecha —y a veces riesgosa— entre exportadores y productores

En un escenario global incierto, estos factores cobran mayor relevancia y obligan a las empresas a revisar sus estrategias de crecimiento y gestión de riesgo.

Un llamado a fortalecer la sostenibilidad del negocio

El proceso de reorganización de BB Trading será seguido de cerca por el mercado, no solo por su tamaño, sino también por las implicancias que puede tener para la confianza en el sistema exportador.

Para la industria, el episodio abre nuevamente el debate sobre la necesidad de avanzar hacia modelos más sostenibles, con mayor transparencia financiera, diversificación de mercados y mecanismos que resguarden a los distintos eslabones de la cadena.