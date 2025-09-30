Sensores que marcan la diferencia

La innovación tecnológica es clave para enfrentar los desafíos hídricos y nutricionales en la producción vitícola.

Por: Alberto Espinoza, ingeniero agroindustrial (M.Sc.) Profesional INIA. Carlos Zúñiga, ingeniero agrónomo (Ph. D.) Investigador INIA

El uso eficiente de los insumos en la producción agrícola se ha convertido en un tema crucial debido a factores sociales, ambientales y económicos. En particular, el manejo del agua y los fertilizantes es un aspecto clave para lograr una producción sostenible y competitiva. Por lo tanto, determinar con precisión las necesidades de riego y nutrición de las plantas ya no puede quedar librado al azar: es necesario contar con instrumentos que entreguen información objetiva y confiable sobre el estado del suelo y los cultivos.

En Chile, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), a través de su Centro Regional de La Cruz, lleva más de dos décadas investigando tecnologías que permitan optimizar la gestión hídrica y la fertilización en la agricultura. En los últimos años ha aumentado la disponibilidad de sensores cada vez más precisos y accesibles, tanto en sus costos como en su uso. Gracias a ellos es posible aplicar agua y nutrientes en el momento justo y en la cantidad adecuada, reduciendo pérdidas y mejorando la calidad de la fruta.

En este artículo daremos a conocer tres alternativas de especial relevancia para uno de los cultivos más importantes en Chile: la uva de mesa. Se trata de sensores de capacitancia, espectrómetros y microtensiómetros.

SENSORES DE CAPACITANCIA

A lo largo del tiempo se ha buscado la forma de realizar un monitoreo preciso y continuo del contenido de agua en el suelo, fundamental para una buena gestión del riego en la agricultura. Anteriormente, los métodos disponibles eran engorrosos, costosos o suponían un riesgo para el operador. Sin embargo, con el desarrollo de los sensores de capacitancia fue posible contar con una tecnología más accesible para los agricultores -tanto en términos de costo como en facilidad de uso- capaz de entregar datos precisos con la frecuencia requerida.

Los sensores de capacitancia miden la constante dieléctrica del suelo, la cual varía principalmente con el contenido de agua. Según el diseño del equipo, pueden hacerlo registrando el tiempo que tarda una señal eléctrica en desplazarse desde un electrodo a otro, o bien a través de la frecuencia de un campo electromagnético generado en el suelo. En ambos casos, el resultado se relaciona directamente con la cantidad de agua disponible para las plantas, más que con otros componentes del suelo como aire o minerales.

Existen sensores portátiles, que permiten medir en distintos puntos mediante calicatas, y sondas de capacitancia que se instalan de manera fija, posibilitando mediciones a diferentes profundidades.

De acuerdo con los intervalos de medición, es posible determinar gráficamente los momentos en que las raíces extraen agua del suelo, así como los periodos en que comienza el estrés hídrico y, en consecuencia, el cierre estomático. Además de medir el contenido de agua, algunos equipos registran la conductividad eléctrica, parámetro muy relevante para conocer el movimiento de fertilizantes en el perfil del suelo. Ambas mediciones permiten un uso más eficiente del agua y de los nutrientes.

Entre las ventajas de estos equipos destaca que, una vez determinados los niveles de capacidad de campo y umbral de riego, las mediciones son precisas, continuas y de fácil interpretación. La principal desventaja es que su exactitud depende de una buena instalación en un lugar representativo de las condiciones del cuartel.

De lo contrario, se corre el riesgo de obtener datos poco fiables y tomar decisiones equivocadas de riego.

Aunque esta tecnología está disponible de manera masiva desde hace más de veinte años, en la actualidad ha cobrado mayor relevancia debido a los efectos del cambio climático, que han incrementado la demanda de agua por parte de las plantas y reducido la oferta a causa de la menor precipitación. Investigaciones del INIA han demostrado la efectividad de estos sensores en distintos cultivos, especialmente en uva de mesa y palto, lo que consolida su utilización como una herramienta clave para optimizar el riego y la fertilización en frutales de alta demanda.

En la Figura 1 se aprecia la relación directa que existe entre la lectura de estos sensores y el potencial hídrico xilemático de las plantas, un indicador de su necesidad de agua. Esto nos indica que un sensor bien instalado, que sea representativo de la realidad del campo en cuanto a crecimiento, condición sanitaria y ambiental, puede reemplazar las lecturas de potencial xilemático, que son más difíciles de realizar.

Finalmente, si bien sus costos pueden resultar elevados, cada vez aparecen equipos más económicos. En grandes extensiones de terreno debe considerarse, además, el costo de la transmisión remota de datos.

ESPECTRÓMETRO

El espectrómetro es un instrumento que mide la interacción de la luz con los tejidos vegetales, de manera rápida y no destructiva, registrando su reflectancia, transmisión y absorbancia en un rango de 360 a 1100 nm. Cuenta con dos fuentes de luz de amplio espectro —una para transmisión y otra para reflexión— y un detector que proyecta la luz descompuesta en longitudes de onda sobre una matriz de píxeles. Cada píxel corresponde a una longitud de onda específica, con lo que se generan las curvas espectrales. Esta información, conocida como firma espectral, se relaciona con el estado fisiológico y nutricional de la planta a través de modelos matemáticos basados en la Ley de Beer-Lambert (Figura 2).

El espectrómetro portátil, disponible para trabajo en terreno, es de introducción reciente. El sistema entrega la firma espectral de la muestra escaneada, que puede relacionarse con la concentración de distintos elementos del tejido vegetal.

Por ejemplo, una medición foliar puede asociarse con la presencia de nitrógeno, fósforo o potasio en las hojas. Para traducir estas curvas en parámetros agronómicos, es necesario construir modelos de calibración mediante análisis químicos paralelos.

Otra ventaja es que a partir de las longitudes de onda se pueden calcular índices de vegetación como NDVI, NDRE, PRI o MSAVI, relacionando la firma espectral tanto con el contenido nutricional de la planta como con su estado fisiológico.

Gracias a proyectos financiados por la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO) fue posible adquirir este instrumento y evaluar sus potencialidades. Mediante la implementación de un programa específico, se buscó detectar el estado nutricional de hojas de uva de mesa mediante mediciones en terreno, sin necesidad de enviarlas a laboratorio.

Las pruebas incluyeron muestras foliares de 25 productores de uva de mesa de la provincia de San Felipe y Los Andes (Región de Valparaíso), que contaban con distintas variedades. Se realizaron mediciones espectrales en hojas durante la floración y la pinta, antes de recolectarlas, y luego análisis químicos en laboratorio. Cada muestra constó de 30 hojas, con un total cercano a 250 muestras.

Al relacionar ambos resultados mediante un análisis de support vector machine (SVM) se comprobó una correlación directa entre lo estimado por el espectrómetro y el contenido real de potasio medido en laboratorio (Figura 3).

Una vez obtenida la relación a través de una función matemática, es posible ingresarla al instrumento y obtener de manera inmediata el parámetro de interés en la pantalla.

La gran ventaja es la posibilidad de realizar numerosas mediciones en campo y a lo largo del tiempo, sin necesidad de análisis de laboratorio, costosos y lentos.

Su principal limitación es que requiere calibraciones específicas para cada cultivo y nutriente, además de conocimientos técnicos para efectuar una correcta interpretación.

En el caso de la uva de mesa, el espectrómetro representa una alternativa prometedora para mejorar la eficiencia de la fertilización, permitiendo un seguimiento nutricional más dinámico y ajustado a las necesidades reales del cultivo.

MICROTENSIOMETRO

De los instrumentos presentados en esta publicación, el de más reciente aparición es el microtensiómetro, que permite medir de manera continua el potencial xilemático de los cultivos donde se lo instala, con lecturas diarias. Es una alternativa a la cámara Scholander, tradicionalmente usada para este propósito.

El sistema consiste en un émbolo que se inserta en el xilema del tronco de la planta y se sella, de modo que las variaciones de presión son detectadas por un manómetro que envía la señal a un datalogger. Este transmite la información de forma remota a un computador u otra plataforma para visualizar los datos.

Su principal ventaja es la frecuencia de las mediciones, que permiten efectuar un seguimiento directo del estrés hídrico en la planta. La desventaja es que se trata de una tecnología nueva, aún sin suficiente información sobre su desempeño en distintos cultivos, y que requiere una selección cuidadosa de la planta donde se instalará, la cual debe ser representativa del sector monitoreado.

Gracias a CORFO, productores de uva de mesa han podido acceder a estos equipos. En las temporadas 2023 y 2024 se compararon sus lecturas con las de la cámara Scholander, obteniendo correlaciones directas (Figura 4), lo que indica que las mediciones son homologables.

La ventaja es que se obtiene información diaria, sin necesidad de recurso humano ni materiales adicionales.

Además, se evaluó la relación entre el contenido de agua del suelo y las mediciones del microtensiómetro (Figura 5).

El análisis muestra que la información entregada por microtensiómetros y sensores de capacitancia es complementaria: mientras los primeros reflejan directamente el estado hídrico de la planta, los segundos aportan datos sobre la profundidad alcanzada por el riego y la extracción de agua a distintas profundidades.

La disponibilidad de nuevas tecnologías agrícolas crece a un ritmo acelerado, ofreciendo herramientas cada vez más precisas y accesibles. Al mismo tiempo, la necesidad de reducir los impactos económicos, ambientales y sociales de la producción obliga a los productores a incorporar innovaciones que mejoren la eficiencia en el uso de recursos.

En este contexto, resulta fundamental conocer las alternativas disponibles y analizar cuáles responden mejor a las necesidades específicas de cada sistema productivo, siempre considerando la rentabilidad y sostenibilidad de su adopción.