STI y Frutas de Chile dan puntapié inicial a temporada de cerezas con récord de servicios directos a Asia

Con más servicios directos y una operación portuaria reforzada, la industria proyecta un ciclo logístico más eficiente para responder a la alta demanda de cerezas en Asia.

Este martes 18 de noviembre se dio inicio oficial a la temporada de cerezas por parte de San Antonio Terminal Internacional (STI) y Frutas de Chile, con la celebración del servicio Cherry Express, que contará con 32 nuevas naves para el servicio marítimo. El puerto ofrecerá 4 servicios Cherry Express a disposición de los exportadores nacionales con servicio directo a China en 23 días.

De acuerdo con las estimaciones del Comité de Cerezas de Frutas de Chile, la proyección de exportaciones para la temporada 2025-2026 alcanzaría los 131 millones de cajas, equivalentes a 655 mil toneladas.

Durante la inauguración, Andrés Albertini, gerente general de San Antonio Terminal Internacional (STI), recordó que el año pasado se movieron 12.500 contenedores de cerezas por el terminal. “Nuestra oferta de servicios directos demuestra que somos el principal punto de salida de la cereza chilena hacia Asia. El 60% de los servicios “Cherry Express”, fundamentales para reducir los tiempos de navegación entre Chile y China, operan en STI”, dijo Albertini.

Por otro lado, Claudia Soler, directora ejecutiva del Comité de Cerezas de Frutas de Chile, aseguró que confían en una campaña con resultados positivos para todos. “Las acciones de promoción que desarrollamos hace más de una década en diversos mercados del mundo han llevado a la cereza chilena a posicionarse no solo como una fruta premium, sino también como una embajadora de nuestro país y sus productos”.

Para esta temporada, Frutas de Chile ha desarrollado un plan de promoción que por primera vez comenzó desde que finalizó la temporada anterior, buscando incrementar el consumo principalmente en China regional y en mercados como Estados Unidos, Brasil, Corea, Tailandia, Vietnam y India.

“Las naves del servicio Cherry Express han sido muy importantes para el desarrollo del sector, pasando de traslados de 30-35 días a no más de 23 días. Durante su primera temporada en operación (2015/16), exportamos un poco más de 83 mil toneladas y, nueve años después, hemos crecido en más de un 600%”, agregó la directora.

Destaco, además, el enfoque en enviar al mundo cerezas de cada vez mejor calidad, un punto clave para seguir creciendo y consolidarse como un proveedor premium que ofrece una experiencia de compra extraordinaria.

Los primeros “cherry express” de la temporada se preparan para zarpar desde el puerto de San Antonio.

El principal volumen de cerezas frescas se envía por vía marítima. De hecho, el 90% de la fruta total es exportado por barco a los diferentes mercados de destino.

Al respecto, la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, sostuvo que “hemos hecho importantes coordinaciones públicas y privadas para enfrentar esta temporada de la mejor forma. El año pasado ya fue una temporada muy positiva, con récord en volumen de exportaciones. Enfrentamos algunas dificultades vinculadas al precio y se han tomado todas las medidas para evitar que eso sea así este año, para asegurar nuestro prestigio y la calidad de esta embajadora fundamental de la agricultura chilena y del país, como son las cerezas en China”.

La ministra destacó el rol de la industria de las cerezas como un ejemplo de que cuando Chile se lo propone, puede competir en los mercados más exigentes del mundo con excelencia, con una cadena logística que aumenta sus estándares año a año y que nos da las garantias y seguridad de que enfrentaremos la temporada con las mejores condiciones.