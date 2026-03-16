Subsecretario Venezian en CLAP 2026: “La agricultura de precisión está dentro de las prioridades del ministerio”

Durante la inauguración del CLAP 2026, el subsecretario de Agricultura subrayó que el uso de tecnología y datos es clave para modernizar los procesos productivos y fortalecer la competitividad del sector.

Marzo 16, 2026

Entre el 15 y el 19 de marzo se desarrolla en Santiago el 4.º Congreso Latinoamericano de Agricultura de Precisión (CLAP 2026), un encuentro que convoca a especialistas, investigadores, productores y empresas para analizar los avances tecnológicos que están transformando el sector agrícola en la región.

El evento, organizado por la Asociación Latinoamericana de Agricultura de Precisión (ALAP) junto a la International Society of Precision Agriculture (ISPA), se realiza en el DoubleTree by Hilton Santiago – Vitacura y busca posicionarse como uno de los espacios más relevantes para debatir sobre innovación agrícola en América Latina.

Durante el primer día, el encargado de encabezar la inauguración fue Rodrigo Ortega, profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María y presidente del comité organizador de CLAP 2026. El académico destacó el esfuerzo realizado para organizar un congreso de este nivel en la región.

Ortega aseguró que este congreso se realiza en “un momento muy convulsionado, pero tenemos la fortuna de encontrarnos en un lugar seguro para discutir un tema muy significativo, como lo es la agricultura de precisión”, bajo el lema “Cultivando inteligencia para una agricultura sostenible”.

Durante la inauguración también estuvo presente el nuevo subsecretario de Agricultura de Chile, Francesco Venezian Urzúa, quien aseguró que la agricultura de precisión ya es una realidad y no una promesa futura.

“Esta es una herramienta concreta para enfrentar los desafíos productivos actuales. En un contexto de escasez hídrica y mayor variabilidad climática, necesitamos producir más y mejor, utilizando tecnología, información y datos”, afirmó el subsecretario.

Además, aseguró que para el Ministerio de Agricultura de Chile la agricultura de precisión está dentro de las prioridades estratégicas, ya que permite dar un salto en ciencia y tecnología aplicadas al agro.

“Buscamos acelerar la innovación productiva, promover y modernizar los procesos agrícolas e incorporar soluciones tecnológicas que aumenten la productividad y la resiliencia del sector”, señaló Venezian.

Finalmente, destacó que innovar en la forma en que Chile y la región producen alimentos es clave para mantener la competitividad en mercados cada vez más exigentes, y que este tipo de encuentros permite acercar el conocimiento científico y tecnológico a productores, profesionales y académicos.

Francesco Venezian durante la inauguración de CLAP 2026

Tecnología y datos para la agricultura del futuro

El congreso pone énfasis en el uso de herramientas tecnológicas que permiten optimizar la gestión de los cultivos, mejorar la productividad y avanzar hacia sistemas agrícolas más sostenibles. Entre los temas centrales destacan el riego inteligente, el monitoreo de suelos, el uso de sensores, la agricultura digital y el análisis de datos para la toma de decisiones agronómicas.

Además, el programa contempla conferencias magistrales, presentaciones científicas, paneles de discusión y demostraciones tecnológicas, con el objetivo de acercar la investigación y la innovación a los productores y empresas del sector.

Expertos internacionales en la agenda

Durante el encuentro participan especialistas de distintos países, quienes abordan los desafíos que enfrenta la agricultura frente al cambio climático, la seguridad alimentaria y la necesidad de producir más con menos recursos.

Entre los expositores destacan investigadores como Hugo Campos, del Centro Internacional de la Papa (CIP), quien analiza el rol de las nuevas tecnologías en la seguridad alimentaria global, además de expertos provenientes de Europa, Estados Unidos y Brasil que presentan avances en bioinsumos, análisis de suelos y adopción de tecnologías digitales en el agro.

Un punto de encuentro para la innovación agrícola

Los organizadores señalan que uno de los principales objetivos del congreso es fortalecer la colaboración entre investigadores, empresas tecnológicas y productores, promoviendo la adopción de herramientas de agricultura de precisión en América Latina.

Asimismo, el evento busca consolidar redes de cooperación entre instituciones académicas, centros de investigación y el sector productivo, con miras a acelerar la transformación digital del agro y mejorar la eficiencia de los sistemas productivos de la región.