Sudáfrica impulsa exportaciones de arándanos con crecimiento cercano al 14% en 2025-26

Hasta la semana 4, los embarques muestran una expansión relevante respecto del año pasado, con Europa como principal destino y un aumento significativo en mercados emergentes del continente africano.

Marzo 3, 2026

La industria sudafricana del arándano continúa mostrando dinamismo en la temporada 2025-26, con un avance significativo en los volúmenes exportados durante las primeras semanas del ciclo, según el último reporte de Berries ZA.

Hasta la semana 4 del año, los envíos totales acumulados alcanzaron las 25.756 toneladas, lo que representa un incremento de 13,7% frente al mismo periodo del ciclo anterior.

Mercados que lideran la demanda

El continente europeo y el Reino Unido siguen siendo los principales destinos para la fruta sudafricana, con Europa continental recibiendo más de 10.900 toneladas, un alza interanual del 22,6%, destacando Países Bajos como uno de los países con mayor recepción de fruta.

En el caso del Reino Unido, recibió casi 9.900 toneladas, con un aumento cercano al 6% respecto a la temporada anterior.

Además, el continente africano mostró un crecimiento exponencial en sus importaciones, pasando de 3,41 toneladas a más de 30 toneladas, impulsado por envíos a mercados como Angola, Nigeria y Uganda, que no habían registrado actividad previa en este periodo.

Otro mercado de fuerte expansión es Medio Oriente, que absorbió más de 3.250 toneladas (+31,6%), liderado principalmente por los Emiratos Árabes Unidos, con un crecimiento de más del 60% respecto al año pasado.

Logística y vías de transporte

En materia logística, el transporte marítimo mantiene su protagonismo, representando más del 70% de los envíos totales, mientras que el transporte aéreo concentra aproximadamente el 28%, lo que refleja estrategias diferenciadas según el destino y las exigencias del mercado.

