Sudáfrica proyecta 209 millones de cajas de cítricos en 2026

El último reporte del gremio citrícola sudafricano muestra una leve alza en los envíos totales, mientras que la categoría de mandarinas tardías modera su crecimiento tras varios años de expansión.

Mayo 4, 2026

La industria citrícola de Sudáfrica proyecta una temporada 2026 marcada por la estabilidad, con exportaciones totales que alcanzarían los 209 millones de cajas de 15 kilos. Así lo dio a conocer la Citrus Growers’ Association of Southern Africa (CGA), tras publicar su estimación final que incorpora las cifras de mandarinas tardías.

De acuerdo con el informe, el volumen total representa un aumento de 2% respecto a la temporada anterior, cuando se registraron 203,9 millones de cajas destinadas a exportación. Con ello, el sector mantiene su tendencia de crecimiento, aunque a un ritmo más moderado.

Uno de los focos del reporte es el comportamiento de las mandarinas tardías, segmento que evidencia una estabilización tras varios años de fuerte expansión. Esta categoría, que no se incluye en las primeras proyecciones debido a su ventana de cosecha más tardía, se reporta aproximadamente un mes después de las estimaciones iniciales del resto de los cítricos.

A nivel varietal, los resultados son mixtos. La variedad Leanri continúa mostrando un desempeño positivo, con un alza de 13%, alcanzando un estimado de 2,6 millones de cajas. En contraste, Orri presenta una caída de 11%, situándose en 2,4 millones de cajas.

Por su parte, el grupo de “otras mandarinas tardías” crece un 11%, alcanzando cerca de 4 millones de cajas, impulsado principalmente por la variedad Royal Honey Murcott. En tanto, la categoría principal, Nadorcott/Tango, registra una leve disminución de 1,6%, con un volumen estimado de 30,5 millones de cajas.

Esta baja se explica, en gran medida, por una menor producción esperada en las regiones del Cabo Occidental y del Cabo Oriental, que, en conjunto, concentran cerca del 60% del volumen total de esta variedad. En particular, el Cabo Occidental representa alrededor del 36%, mientras que el Cabo Oriental aporta un 23%, por lo que cualquier variación en estas zonas impacta significativamente en el total.

Desde la industria advierten que, si bien las cifras reflejan estabilidad, existen factores externos que podrían influir en el desarrollo de la temporada. Entre ellos, destacan las condiciones del mercado en Medio Oriente, donde tanto la demanda como los tiempos de tránsito podrían verse afectados.

“Los números muestran una posición relativamente estable. No hay cambios drásticos, pero hay muchas variables en juego”, señaló Hendrik Warnich, presidente del grupo de mandarinas de la CGA, quien agregó que el gremio continuará monitoreando la evolución de los mercados.

Con estas cifras, Sudáfrica consolida una temporada de crecimiento acotado, en un contexto en el que la industria busca equilibrar la expansión productiva con la estabilidad comercial en los principales destinos internacionales.