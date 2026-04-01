El mapa citrícola de 2026: Limones y mandarinas sudafricanas liderarán el alza de envíos

A pesar de los desafíos logísticos y las estrictas regulaciones fitosanitarias en mercados clave, la industria citrícola de Sudáfrica mantiene su senda expansiva.

Abril 1, 2026

Publicado por Zaida Ibáñez

La Citrus Growers’ Association (CGA) de Sudáfrica ha dado a conocer sus primeras estimaciones para la campaña 2026, proyectando un flujo de envíos robusto hacia sus principales destinos globales. Este crecimiento no es casualidad; es el resultado de años de inversión en recambio varietal y expansión de superficie que hoy comienzan a dar frutos en términos de volumen exportable.

Limones y mandarinas: Los motores del crecimiento

El informe destaca que el mayor dinamismo vendrá de la mano de los limones y las easy-peelers (mandarinas/clementinas). Se espera que estas categorías registren aumentos significativos debido a la maduración de huertos jóvenes que están alcanzando su peak productivo. Por su parte, las naranjas Valencia y Navel mantienen proyecciones estables, consolidando la oferta diversificada del hemisferio sur.

Desafíos en el horizonte: Logística y UE

No todo es crecimiento de volumen. La industria sudafricana sigue de cerca dos factores críticos que podrían condicionar el éxito de la campaña:

Eficiencia Portuaria: La capacidad operativa de los puertos de Durban y Ciudad del Cabo sigue bajo la lupa para asegurar que la fruta llegue a tiempo y con la calidad requerida.

La capacidad operativa de los puertos de Durban y Ciudad del Cabo sigue bajo la lupa para asegurar que la fruta llegue a tiempo y con la calidad requerida. Regulaciones de la Unión Europea: Las normativas sobre la Mancha Negra de los Cítricos (CBS) y la Polilla del Manzano (FCM) continúan siendo una barrera técnica que exige protocolos de frío y manejo extremadamente rigurosos por parte de los exportadores.

Impacto en el mercado global

Con estas cifras, Sudáfrica reafirma su posición como el segundo mayor exportador de cítricos frescos del mundo, compitiendo directamente en ventanas comerciales estratégicas con otros proveedores del hemisferio sur. La apuesta de la CGA es clara: alcanzar los 260 millones de cajas para el año 2032, y los resultados de este 2026 parecen confirmar que la industria está en el camino correcto para lograrlo.