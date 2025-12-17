Sugarplex Reflexo y Betaprotect: Aliados clave frente al estrés térmico y radiativo

Durante el verano, se intensifican las condiciones que desencadenan diversos tipos de estrés abiótico en las plantas. Estos factores limitan la capacidad fotosintética, la absorción de agua y nutrientes, el crecimiento y el llenado de frutos, provocando alteraciones fisiológicas que se traducen en menores rendimientos, calidad y condición de la fruta.

Impacto del estrés abiótico en las plantas

El estrés abiótico provoca cierre estomático, lo que reduce la absorción de agua. Además, daña el fotosistema II, incrementa la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS), induce estrés oxidativo y aumenta la fotorrespiración. Este último proceso, aunque protege el sistema, consume energía y reduce la producción de fotoasimilados, lo que se manifiesta en un menor crecimiento, abortos frutales y una baja calidad de los frutos.

Durante el verano, dos factores se vuelven especialmente críticos: el aumento de la temperatura y la radiación solar. Incluso con temperaturas moderadas, la radiación puede superar los 730 W/m2, nivel considerado crítico para muchas especies vegetales.

Estrategias de manejo frente al estrés

Para enfrentar estas condiciones, es fundamental comenzar con una adecuada reposición hídrica, asegurando buen drenaje y oxigenación del suelo. La fertilización debe mantenerse dentro de umbrales salinos seguros para evitar señales de estrés. Sobre esta base, se recomienda el uso de herramientas que ofrezcan una protección solar efectiva y estimulen la planta mediante osmoprotectores probados.

Sugarplex Reflexo:protección solar transparente

Sugarplex Reflexo es un protector solar que combina polioles —osmoprotectores frente a altas temperaturas— con zinc, que actúa como bloqueador solar. Su fórmula de rápida absorción forma una capa transparente que protege contra la radiación UV-A y UV-B, reduciendo la fotoxidación y el daño por golpe de sol.

Betaprotecto:bioestimulación y protección metabólica

Betaprotec es un bioestimulante osmoprotector que une Glicina Betaína con aminoácidos, ofreciendo una protección metabólica superior. Esta combinación fortalece las membranas celulares, mantiene la turgencia, evita la pérdida de agua, así como de iones, y protege el fotosistema II. Además, sus aminoácidos contribuyen al funcionamiento de los tejidos y organelos, prolongando la actividad fotosintética bajo condiciones de estrés por calor y radiación.

Beneficios productivos

El uso conjunto de Sugarplex Reflexo y Betaprotecto ayuda a reducir las pérdidas en rendimiento, calidad y condición de los frutos. También favorece la inducción y diferenciación frutal, y mejora las reservas nutricionales para la siguiente temporada.

Equipo de Productos Estratégicos Copeval

Contacto: estrategicos@copeval.cl