Linkedin Facebook X-twitter Tiktok Youtube Instagram

SUNCLEAR®: Protección inteligente contra el golpe de sol en frutales

El golpe de sol en frutales genera daños visibles en la fruta como manchas suberificadas o descoloridas, que pueden volverse marrones o negras, además de causar lesiones en hojas y ramas.

La temporada frutal en Chile enfrenta cada vez mayores desafíos climáticos, siendo la radiación solar y las altas temperaturas dos de los principales factores que afectan a la calidad de la fruta. Para responder a esta necesidad, Chemie Agro pone a disposición SUNCLEAR, un lipoprotector transparente diseñado para proteger a la planta y a sus frutos y asegurar cosechas con altos estándares de calidad.

Se trata de una formulación a base de ácidos grasos, calcio y boro, que actúan como barreras físicas y biológicas frente a la radiación solar, lo que permite estabilizar la cutícula tanto de hojas, flores y frutos. Además, como barrera antioxidante, SUNCLEAR cuenta con aceites naturales vegetales capaces de regenerar y proteger a los tejidos celulares.

Esto conlleva a una mayor tolerancia al estrés por altas temperaturas, reduciendo posibles daños como golpe de sol y favoreciendo procesos metabólicos como la fotosíntesis.

A diferencia de coberturas blancas o de efecto visual, SUNCLEAR protege sin alterar la apariencia de la fruta, ofreciendo un escudo invisible que preserva la calidad comercial.

Recomendaciones de uso

  • Aplicación foliar: 3–5 L/ha.
  • Frecuencia: aplicaciones parcializadas cada 15 días en épocas de mayor radiación y temperatura.
  • Compatibilidad: puede mezclarse con la mayoría de los fertilizantes y fitosanitarios, salvo productos fuertemente ácidos o con alto poder oxidante (se recomienda prueba previa).

Beneficios clave del SUNCLEAR

  • Protección frente al golpe de sol: Reduce significativamente la incidencia y severidad del daño en fruta.
  • Mayor tolerancia al estrés térmico y radiativo: Ayuda a la planta a mantener su metabolismo activo en condiciones extremas.
  • Mejora la condición de la fruta: Favorece mayores contenidos de calcio y materia seca, reduciendo desórdenes fisiológicos.
  • Transparencia total: Protege sin dejar residuos visibles sobre hojas o frutos.

Con SUNCLEAR, Chemie Agro reafirma su compromiso con la fruticultura chilena, ofreciendo una herramienta confiable, práctica y de alto impacto para enfrentar el estrés climático y proteger la calidad de la fruta en cada temporada.

Noticias Relacionadas

Impulsan exportación de productos lácteos

Con el objetivo que los productores de leche puedan avanzar y establecer contactos con mercados e inversionistas
Leer más

Ministro Walker recibe propuesta de gremios ganaderos sobre la tipificación de la carne

Esta tarde el Ministro de Agricultura Antonio Walker recibió una propuesta de parte del sector ganadero p
Leer más

Exportaciones de vino embotellado se mantienen estables

Si bien el mes de marzo presentó  bajas importantes de la categoría tanto en volumen como en
Leer más

SÉ EL PRIMERO EN ENTERARTE

Recibe nuestro contenido antes.
Suscríbete a nuestras actualizaciones

Linkedin Facebook X-twitter Tiktok Youtube Instagram
Linkedin Facebook X-twitter Tiktok Youtube Instagram

Contacto

San Sebastián 2881, Oficina 307, Las Condes – Santiago de Chile

info@mundoagro.io