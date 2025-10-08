SUNCLEAR®: Protección inteligente contra el golpe de sol en frutales
El golpe de sol en frutales genera daños visibles en la fruta como manchas suberificadas o descoloridas, que pueden volverse marrones o negras, además de causar lesiones en hojas y ramas.
Se trata de una formulación a base de ácidos grasos, calcio y boro, que actúan como barreras físicas y biológicas frente a la radiación solar, lo que permite estabilizar la cutícula tanto de hojas, flores y frutos. Además, como barrera antioxidante, SUNCLEAR cuenta con aceites naturales vegetales capaces de regenerar y proteger a los tejidos celulares.
Esto conlleva a una mayor tolerancia al estrés por altas temperaturas, reduciendo posibles daños como golpe de sol y favoreciendo procesos metabólicos como la fotosíntesis.
A diferencia de coberturas blancas o de efecto visual, SUNCLEAR protege sin alterar la apariencia de la fruta, ofreciendo un escudo invisible que preserva la calidad comercial.
Recomendaciones de uso
- Aplicación foliar: 3–5 L/ha.
- Frecuencia: aplicaciones parcializadas cada 15 días en épocas de mayor radiación y temperatura.
- Compatibilidad: puede mezclarse con la mayoría de los fertilizantes y fitosanitarios, salvo productos fuertemente ácidos o con alto poder oxidante (se recomienda prueba previa).
Beneficios clave del SUNCLEAR
- Protección frente al golpe de sol: Reduce significativamente la incidencia y severidad del daño en fruta.
- Mayor tolerancia al estrés térmico y radiativo: Ayuda a la planta a mantener su metabolismo activo en condiciones extremas.
- Mejora la condición de la fruta: Favorece mayores contenidos de calcio y materia seca, reduciendo desórdenes fisiológicos.
- Transparencia total: Protege sin dejar residuos visibles sobre hojas o frutos.
Con SUNCLEAR, Chemie Agro reafirma su compromiso con la fruticultura chilena, ofreciendo una herramienta confiable, práctica y de alto impacto para enfrentar el estrés climático y proteger la calidad de la fruta en cada temporada.