Systems Approach: Un protocolo positivo

A poco más de un año de la puesta en marcha del Systems Approach para la uva de mesa con destino a Estados Unidos, el presidente de Apeco, Rodrigo Susaeta, hace un balance de esta medida: un sistema con múltiples beneficios y proyecciones.

Después de una extensa espera, hace poco más de un año que se puso en marcha el Systems Approach para la uva de mesa local; un protocolo que reemplaza la fumigación con bromuro de metilo contra Brevipalpus chilensis y Lobesia botrana para la exportación a Estados Unidos, por distintas medidas de mitigación en destino.

Fue un largo trabajo en conjunto, que hoy aplica para las producciones de las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, y que cuenta con un balance positivo. Así lo califica Rodrigo Susaeta, productor de uva de mesa de Copiapó y presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de esta zona (Apeco). En este sentido señala que en la tercera región produjeron más de un millón de cajas de Systems Approach, una cantidad que, si bien representa un poco menos del 20%, al considerar los problemas logísticos que hubo la temporada pasada y que mermaron las capacidades de hacer muestreos e inspecciones, fue “un éxito”.

En este sentido destaca que no hubo ninguna muestra donde se encontrara Brevipalpus chilensis ni Lobesia botrana. “El trabajo que se hizo sobre esas plagas fue tremendamente exitoso, con más de un 95% de aprobación de los sectores de producción y con un alto porcentaje también sobre esa cifra de los lotes muestreados”, asegura Susaeta, quien agrega que los únicos hallazgos que hubo en el sitio de inspección fueron de algunos insectos acompañantes, donde todavía queda trabajo por hacer.

VENTAJAS EN DIFERENTES ÁMBITOS

Distintos beneficios tanto para los cultivos como a nivel país son los que ha traído este protocolo. En primer lugar, se encuentra la condición de la fruta, específicamente refiriéndonos a la uva de mesa. Fue un año que contó con gran cantidad de fruta, por lo que mucha de ella tuvo que esperar y es allí donde, a juicio del presidente de Apeco, existe una diferencia. “Hay fruta en la que después de una semana de fumigada, no se ven grandes cambios; pero cuando la almacenas por más tiempo, se empiezan a observar diferencias sustantivas entre lo que fue con Systems Approach, con mucha mejor condición que lo que fue fumigado”, comenta.

Respecto del precio, asegura que no se trata de un mejor valor en una semana en particular debido a la calidad de la fruta; sino que entrega una mayor capacidad comercial; es decir, termina resultando en un mejor precio para el productor, no directamente porque la fruta en esa semana que llega es mejor o peor, sino porque tiene más manejo para elegir un mejor mercado o semana para vender.

En cuanto a las ventajas que puede entregar para un país productor y exportador de fruta como Chile, el experto asegura que cobra vital relevancia para la zona norte, dado que puede competir en igualdad de condiciones con Perú.

“Somos nosotros justamente los que estamos más presionados por la competencia peruana, que es muy buena en las mismas fechas que nosotros producimos, así que sin duda esto le da una nueva posibilidad a la uva de mesa. Chile es un gran proveedor de este cultivo en los mercados mundiales, y esperamos que esto permita que continúe siendo”.

Hoy en día, y ya hace varios años, la industria agrícola y otras han puesto sobre la mesa la importancia de una producción más amigable con el medio ambiente. La puesta en marcha del Systems Approach se relaciona precisamente con ello, pues evita el uso del bromuro de metilo en Estados Unidos, el que genera gases contaminantes, no para el consumo humano, sino para los alrededores. De esta manera se observa un efecto directo en la sostenibilidad de la industria.

PROYECCIONES FUTURAS

De cara al futuro, aún existen aspectos a mejorar para contar con un proceso más amable y eficiente. Y es que según explica Susaeta, el muestreo es muy intensivo en uso de infraestructura, se requiere bajar a piso los pallets y dejarlos separados. “Producto del largo viaje al sitio de muestreo y la espera del resultado antes de desarmar este lote y volver a meterlo a la cámara de frío, dejamos la porción separada para inspección durante cuatro o cinco horas detenida. Según lo que nos dijo la embajada, hay formas más eficientes de hacerlo para poder hacer más lotes más seguido, haciendo además un mejor uso de la infraestructura. También hay posibilidades de hacer muestreo por etapas, lo que agiliza mucho el proceso y hace que se pierda menos fruta en los packings. Creemos que ahí también subutilizamos ese procedimiento siendo extremadamente cuidadosos”, analiza el experto.

Sin embargo, a un año de su implementación, las cuentas son alegres, por lo que las proyecciones apuntan a aumentar el porcentaje de Systems Approach. El experto se refiere específicamente al valle de Copiapó, donde el objetivo es tender a que el 100% de la fruta sea con este sistema, lo que permitiría contar con una fruta de mejor condición de poscosecha que también extendería su vida en los supermercados.

En relación con la responsabilidad para que ello ocurra, señala que dependientemente de los productores y exportadores locales. “Depende de nosotros que podamos mantener la calidad en cuanto a la aplicación y a la sanidad de nuestro producto y mejorar la eficiencia en el proceso de inspección; sacando el mayor provecho de nuestra infraestructura e instalaciones para poder lograrlo”, sintetiza Susaeta.

Fue un trabajo extenso y de mucha espera, tras el que hoy se pueden comenzar a observar los primeros resultados. Diferentes beneficios son los que conlleva la implementación del Systems Approach, un protocolo que así como ha llegado a los cítricos, kiwis y uva de mesa, podría continuar sumando frutales en Chile