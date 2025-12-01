Temporada 2025-26: Arándanos chilenos avanzan con mayor volumen y recambio varietal

Los envíos muestran un incremento de 34% y mantienen la proyección de 91.500 toneladas. Nuevas variedades como Suzie Blue y Sekoya Pop ganan protagonismo en la oferta exportadora.

Las exportaciones chilenas de arándanos continúan mostrando un repunte significativo. Según el Comité de Arándanos de Frutas de Chile, a la semana 47 los envíos acumulaban 3.403 toneladas, lo que representa un incremento del 34% respecto del mismo periodo del año pasado. Aunque esta cifra está dentro de lo previsto, el director ejecutivo del Comité, Andrés Armstrong, adelantó que se espera un aumento significativo en los despachos de las próximas semanas debido a una mayor acumulación térmica registrada en distintas regiones. Este escenario llevó al Comité a incorporar en su Crop Report una nueva curva estimada de salidas, ajustada a la realidad de la temporada.

Pese a este adelanto en la dinámica de cosecha y exportación, la proyección total para la temporada 2025-26 se mantiene en torno a las 91.500 toneladas, cifra que seguirá siendo monitoreada conforme avance el ciclo productivo.

El recambio varietal continúa tomando protagonismo en la industria. A la semana 47, el 63% de los envíos correspondía a nuevas variedades, lo que refleja el impulso que la genética moderna está otorgando a la competitividad del arándano chileno. Las variedades tradicionales también han mostrado un comportamiento positivo y siguen representando una parte importante de la oferta exportadora, ofreciendo en conjunto una calidad consistente, acorde con las exigencias del mercado.

Entre las variedades que han liderado los envíos destaca Suzie Blue, que concentra el 33% del total con 1.132 toneladas, seguida por Magnifica (CV 12-19), que alcanza el 12% con 399 toneladas, y Duke, con el 10% y 345 toneladas. Una mención especial merece Sekoya Pop, que registra 313 toneladas y una participación del 9,2%.

En el análisis por destino, Corea del Sur se posiciona como el mercado de mayor crecimiento, acumulando el 48% de las exportaciones y registrando un aumento del 39% respecto a la temporada anterior. Europa continental también muestra un fuerte dinamismo, representando el 19% de los envíos y creciendo un 167%. Inglaterra alcanza el 16% del total (226 toneladas) y registra un alza del 40%. En contraste, Estados Unidos concentra el 19% de los despachos, pero evidencia una baja del 14%, impacto asociado al arancel del 10% aplicado a los arándanos chilenos a partir de este ciclo.

En cuanto al origen de la fruta exportada durante la semana 47, Maule lidera con el 39% del volumen, seguido de O’Higgins con el 22% y Ñuble con el 18%. El Comité de Arándanos recuerda que cada semana publica nuevas actualizaciones en su Crop Report, disponible para su revisión aqui .