Tensión en Colombia: Gremios bananeros rechazan propuesta de Gustavo Petro de sustituir hectáreas de cultivo en el Magdalena

La propuesta del presidente Gustavo Petro de reemplazar áreas de cultivo en el Magdalena desató el rechazo del sector, que advierte un riesgo inminente para más de 50 mil empleos y la estabilidad económica del norte del país.

Mayo 29, 2026

El sector agroexportador de Colombia se encuentra en máxima alerta tras las recientes declaraciones del Gobierno nacional. Durante un evento oficial en el departamento del Magdalena, el presidente Gustavo Petro propuso avanzar hacia una sustitución de las tierras tradicionalmente destinadas a la producción de banano, sugiriendo que estos suelos sean utilizados para el cultivo de otros productos alimenticios. La iniciativa gubernamental busca, según el mandatario, enfrentar los desafíos de la crisis hídrica y priorizar la soberanía alimentaria local.

Sin embargo, el anuncio generó una respuesta inmediata y categórica por parte de la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama) y de diversos líderes gremiales, quienes rechazaron de plano la idea de reducir la frontera productiva de uno de los principales motores económicos de la región caribeña.

Un golpe estructural al empleo rural y la economía

Para los representantes del sector, la propuesta de sustitución ignora la profunda realidad social y laboral que sostiene a los departamentos del norte de Colombia. Los principales argumentos del gremio frente al planteamiento del Ejecutivo se centran en los siguientes puntos:

Amenaza a miles de familias: El cultivo y la exportación de banano en esta zona del país generan más de 50.000 empleos directos e indirectos, afectando principalmente a comunidades rurales que dependen exclusivamente de esta industria agroindustrial.

El cultivo y la exportación de banano en esta zona del país generan más de 50.000 empleos directos e indirectos, afectando principalmente a comunidades rurales que dependen exclusivamente de esta industria agroindustrial. Pérdida de competitividad internacional: El banano es el tercer producto de exportación agrícola de Colombia. Frenar o reemplazar las hectáreas en producción significaría ceder terreno en los mercados internacionales y reducir drásticamente el ingreso de divisas al país.

El banano es el tercer producto de exportación agrícola de Colombia. Frenar o reemplazar las hectáreas en producción significaría ceder terreno en los mercados internacionales y reducir drásticamente el ingreso de divisas al país. Sostenibilidad vs. Sustitución: Desde Asbama insisten en que el camino correcto ante la escasez hídrica y el cambio climático no es eliminar un sector productivo eficiente, sino acelerar la inversión en infraestructura pública de riego, almacenamiento de agua y tecnificación intrapredial.

El llamado al diálogo técnico

Los gremios enfatizaron que el tejido socioeconómico del Magdalena y La Guajira se ha construido durante décadas en torno a la cadena de valor del banano, la cual cumple con exigentes estándares internacionales de trazabilidad y sostenibilidad. Por este motivo, hicieron un llamado urgente al Gobierno central para instalar mesas de trabajo técnicas y concertadas, donde se busquen soluciones reales a la crisis del agua sin poner en riesgo la estabilidad económica, la inversión privada y el sustento de miles de trabajadores del campo colombiano.

Fuente: El Colombiano