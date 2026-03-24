Todo listo para la cuarta edición del Día del Avellano Europeo en el Maule

La actividad, organizada por Grupo Avexa, se posiciona como un espacio clave para la transferencia tecnológica y el fortalecimiento del sector.

Marzo 24, 2026

En un contexto de fuerte expansión del avellano europeo en Chile, la industria se prepara para una nueva edición de uno de sus principales encuentros técnicos. Se trata de la cuarta versión del “Día del Avellano Europeo”, organizada por Grupo Avexa, que se realizará el próximo jueves 26 de marzo en la Región del Maule.

La actividad tendrá lugar desde las 9:00 horas en el Centro de Eventos Villa Golf, en la comuna de Maule, y convocará a más de 500 productores provenientes de distintas zonas del país, junto a asesores, empresas proveedoras y especialistas del rubro.

Con el paso de los años, este evento se ha consolidado como una instancia clave para el sector, al funcionar como un espacio de intercambio técnico y análisis estratégico en torno a un cultivo que ha mostrado un crecimiento sostenido en superficie y producción durante la última década.

Grupo Avexa —holding que integra a Agroreyes y Vitrogroup— ha desarrollado una participación activa en la cadena del avellano europeo, que abarca desde genética y viveros hasta la asesoría técnica en campo. Esta integración le ha permitido impulsar una mirada global sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la industria.

Actualmente, el cultivo continúa expandiéndose con fuerza en la zona centro sur, particularmente entre las regiones de Ñuble y Biobío, impulsado por la demanda internacional y las favorables condiciones agroclimáticas del país.

En este escenario, el presidente de Grupo Avexa, Andrés Reyes, destacó la importancia de este tipo de encuentros para el desarrollo del sector. “Esta cuarta versión reafirma nuestro compromiso con generar un espacio técnico de alto nivel, donde los productores puedan actualizar conocimientos, compartir experiencias y proyectar el futuro del cultivo en Chile. El crecimiento del avellano exige avanzar hacia una mayor profesionalización, innovación y articulación entre los distintos actores”, señaló.

La jornada incluirá exposiciones de especialistas nacionales e internacionales, quienes abordarán temas como la actualización de cifras del sector, el impacto del cambio climático, las tendencias de comercialización, la innovación tecnológica y la sostenibilidad productiva.

Asimismo, se desarrollará una feria tecnológica con la participación de empresas proveedoras del rubro, incluyendo compañías de agroinsumos, riego, maquinaria agrícola, viveros y servicios especializados, que presentarán soluciones orientadas a mejorar la eficiencia y competitividad del cultivo.

De esta manera, el Día del Avellano Europeo se posiciona como una plataforma relevante para fortalecer redes, impulsar la transferencia tecnológica y acompañar el desarrollo estratégico de una industria que continúa creciendo en el país.

Lanzamiento libro Andrés Reyes

Otro punto destacado de la jornada será el lanzamiento oficial del libro “Prácticas y Fundamentos para el cultivo del Avellano Europeo”, escrito por el asesor Andrés Reyes, que tiene como casa editorial a Mundoagro.

Esta instancia se desarrollará mediante un conversatorio con destacados actores del sector, quienes compartirán sus reflexiones sobre el desarrollo, la evolución y la proyección del avellano europeo en Chile.

Los interesados en participar pueden solicitar más información a través del correo contacto@grupoavexa.cl o al teléfono +56 9 4042 5182. Las inscripciones también están disponibles en línea.