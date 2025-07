Tomates: El riesgo invisible

Las enfermedades bacterianas continúan siendo un problema que genera pérdidas económicas significativas en todo el mundo.

Las semillas pueden desempeñar un importante rol en la diseminación de patógenos a grandes distancias, ya que son producidas y comercializadas a nivel global. Si no se protege su sanidad, pueden ser responsables de la reaparición de enfermedades del pasado, del movimiento de patógenos a través de fronteras internacionales o de la introducción de enfermedades en áreas nuevas.

El tomate (Solanum lycopersicuт L.) es afectado por una serie de enfermedades causadas por hongos, bacterias, virus, nemátodos y microorganismos similares, algunos de ellos transmisibles por semilla. En la tabla 1 se detallan los patógenos que son transmitidos por semilla en tomate según la International Seed Federation (ISF: https://worldseed.org/our-work/phytosanitary-matters/pest-list/) y se indican aquellos que, según el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), aún no han sido reportados en Chile.



Entre los requisitos fitosanitarios para la exportación de semillas de tomate se encuentran los patógenos transmisibles por semilla presentes en Chile: Clavibacter michiganensis, Xanthomonas vesicatoria, Pseudomonas syringae pv. tomato y Pepino Mosaic Virus.

Las enfermedades causadas por bacterias son menos frecuentes que las provocadas por los hongos y virus, sin embargo, pueden ocasionar severos daños a la producción. Las bacterias por sí mismas no se diseminan a grandes distancias, pero son transmitidas eficazmente por semilla y material de propagación vegetativa.

ENFERMEDADES BACTERIANAS TRASMISIBLES POR SEMILLA

Cancro bacteriano del tomate

El cancro bacteriano del tomate, causado por la bacteria Clavibacter michiganensis, es una de las enfermedades bacterianas más destructivas de este cultivo. Este patógeno es transmitido por semillas, plantines o restos de cultivo contaminados y coloniza sistémicamente el xilema del tomate provocando marchitez unilateral del folíolo, necrosis marginal de las hojas, cancros del tallo y del peciolo, y puede provocar, incluso, la muerte de la planta.

Además, la bacteria puede pasar al exterior del fruto por salpicadura causando lesiones necróticas rodeadas de halos blancos en forma de “ojo de pájaro”. Puede también colonizar las semillas en desarrollo en forma sistémica a través del xilema y mediante la penetración en los tejidos del fruto desde el exterior.

En la actualidad no existen cultivares comerciales resistentes disponibles. A su vez, las aplicaciones bactericidas tienen una eficacia limitada para controlar la enfermedad una vez que el patógeno se encuentra en el sistema vascular.

Clavibacter michiganensis fue reportada por primera vez en 1910 en Michigan, Estados Unidos, por E. F. Smith y hoy está presente en todo el mundo. La European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) ha clasificado a este microorganismo como cuarentenario debido a la severidad de la enfermedad y a los problemas para controlar la diseminación del patógeno (http://www.eppo.int/QUARANTINE/listA2.htm).

En Chile, esta bacteria fue determinada por primera vez por Nome y Docampo en 1969. A partir de ese momento ha sido tema de estudio debido a la aparición de la enfermedad en diferentes zonas del país que causaron pérdidas económicas significativas. En los años 90, como parte de una tesis de pregrado de la Escuela de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso guiada por la Dra. Ximena Besoain, se realizó una prospección en la región de Valparaíso, específicamente en las comunas de Limache, Quillota y Olmué para evaluar su incidencia en tomates cultivados en invernadero. De acuerdo con sus resultados, el porcentaje de predios afectados con la enfermedad fue de un 70,2% para la zona completa. En cuanto a la incidencia dentro de cada predio (porcentaje de plantas enfermas con respecto al total de plantas), los porcentajes variaron entre 0 y 43,5%.

En el año 2001, el Laboratorio de Bacteriología Vegetal del SAG reportó un aumento en la incidencia de C. michiganensis a partir del alto número de muestras positivas recibidas, procedentes principalmente de semilleros de exportación de las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Maule y Metropolitana. En 2013, se reportó la presencia de esta bacteria en la región de Arica y Parinacota, siendo la semilla infectada la posible causa de diseminación. Esta enfermedad continúa siendo un problema importante para los productores de tomate en Chile, provocando la pérdida de plantas y de producción. Nuestros estudios han demostrado que la mayoría de las cepas de C. michiganensis presentes en diferentes regiones de Chile se concentran en un mismo grupo genético. Estos análisis mostraron que este grupo mayoritario de cepas es diferente de las reportadas en otros países. Además, las cepas de este grupo presentan una mutación que las hace resistentes al antibiótico estreptomicina.

Necrosis de la médula

La necrosis de la médula es causada por la bacteria Pseudomonas corrugata, que se encuentra ampliamente distribuida y ha sido aislada de diversas fuentes. Fue descrita por primera vez por Scarlett et al. (1978) como el agente causal de la necrosis de la médula del tomate (NPT), un síndrome observado en Inglaterra en la década de 1970. Posteriormente, la bacteria se aisló de plantas con síntomas de NPT en todas las zonas productoras de tomate del mundo, tanto en cultivos en invernadero como a campo abierto.

P. corrugata también se ha reportado afectando pimiento, crisantemo y geranio. Se lo considera un patógeno oportunista del tomate, sin embargo, se han observado infecciones que afectaron hasta el 100% de las plantas, provocando graves pérdidas económicas. El desarrollo de la necrosis medular depende de la alta humedad y de la humedad libre. En condiciones experimentales, y en algunas pruebas con lotes de semillas se ha demostrado que éstas constituyen una vía de transmisión para P. corrugata en tomate.

Necrosis de la médula causada por Pesudomonas corrugata.

Los síntomas son más evidentes cuando los primeros racimos maduran en las plantas. Inicialmente, solo se observa un ligero marchitamiento en las horas más calurosas del día y, ocasionalmente, clorosis del ápice. También suelen presentarse áreas oscuras en la epidermis, que pueden extenderse a lo largo de todo el tallo. Ocasionalmente, se puede observar exudado bacteriano. Además, el tallo presenta raíces adventicias largas y visibles. Sin embargo, el síntoma característico de la enfermedad es la necrosis de la médula del tallo, que puede presentarse con diferentes apariencias. La enfermedad comienza en la base del tallo y asciende hasta los peciolos y racimos.

Este patógeno ha sido poco estudiado a nivel mundial. En Chile, agricultores de diversas zonas han informado la presencia de síntomas causados por P. corrugata. En nuestras prospecciones por las diferentes regiones donde se cultiva tomate, solo hemos identificado la bacteria en muestras tomadas en la región de Arica y Parinacota.

Peca bacteriana

La peca bacteriana causada por Pseudomonas syringae pv. tomato se encuentra distribuida en todas las áreas de producción de tomate del mundo. Produce pérdidas de producción debido a las lesiones en las hojas, que reducen la capacidad fotosintética de la planta, y a los daños que provoca en los frutos.

Aunque la enfermedad no es considerada de alto impacto económico, algunos brotes pueden provocar severos daños, sobre todo en plantas crecidas en invernadero. P. syringaе pv. tomato puede ser transmitido por semilla y es capaz de sobrevivir 20 años. Los plantines infectados pueden introducir el patógeno en los campos de cultivo.

La bacteria causa la aparición de pequeñas manchas oscuras y grasosas en las hojas, a menudo en los foliolos más jóvenes o en el borde de la lámina, que adquieren rápidamente un color marrón oscuro o negro. Estas lesiones son circulares o ligeramente angulares y presentan un halo amarillo y pueden extenderse y fusionarse en presencia de humedad, alterando amplios sectores de las hojas que terminan necrosándose y desecándose. Estas lesiones también se pueden observar en los pecíolos, en el tallo y en los pedúnculos. En plántulas en vivero infectadas se pueden observar síntomas en los folíolos y tallos comparables a los descriptos en plantas adultas. En ataques severos, estas últimas plántulas pueden morir. En el fruto se observan pequeñas manchas negras, principalmente en los frutos verdes, que persisten incluso hasta la madurez.

Este patógeno fue identificado por primera vez en Chile en el año 1988 por Latorre y Lolas, aunque posteriormente se reportó una nueva variante (Besoain, 2004). Existen diferentes razas de esta bacteria, que se relaciona con la resistencia de variedades de tomate. Nuestras investigaciones demostraron que en Chile está presente la raza 1, que afecta tanto a tomate fresco como a tomate industrial. Por otro lado, en los últimos años hemos observado síntomas severos de peca bacteriana tanto en plantas de invernadero como al aire libre, e incluso pérdida de plantas jóvenes frente a ataques severos de este patógeno. Los síntomas se observan a fines del invierno o principios de la primavera en condiciones de alta humedad. Con el aumento de la temperatura disminuyen dejando cicatrices en las lesiones de los tallos.

Mancha bacteriana

La mancha bacteriana es una enfermedad grave y ampliamente distribuida que afecta a tomates y pimentones. En tomate es causada por, al menos, cuatro especies de Xanthomonas, que incluyen: X. euvesicatoria, X. euvesicatoria pv. perforans, X. hortorum pv. gardneri y X. vesicatoria. Las Xanthomonas spp. que infectan al tomate y al pimiento se transmiten por semillas, siendo éstas el principal medio de dispersión de estos patógenos a nivel global.

Esta afección fue observada por primera vez en Estados Unidos en 1912, pero fue identificada recién en 1921 por E. M. Doidge en Sudáfrica. La mancha bacteriana afecta a tomates y pimentones destinados al mercado de productos frescos y procesados. El desarrollo de la enfermedad se ve favorecido cuando las temperaturas y la humedad relativa son elevadas, o bien cuando hay lluvias o rocío intenso durante la etapa de crecimiento causando daños severos en las plantas.

Los síntomas ocasionados por estas bacterias son similares a los descriptos para Pseudomonas syringae pv. tomato, e incluyen pequeñas lesiones grasas y translúcidas circulares o ligeramente angulares, con o sin halo amarillo, que aparecen aleatoriamente en los folíolos o en el borde de la lámina y posteriormente dan lugar a manchas de color marrón a negro. El centro de la mancha se seca. En presencia de humedad, estas manchas pueden extenderse y fusionarse, alterando amplios sectores del limbo que terminan necrosándose y desecándose. En algunos casos, hojas enteras se vuelven amarillas, luego se secan y pueden caer. Estas lesiones también pueden aparecer en los pecíolos, el tallo, los pedúnculos y los sépalos de los frutos. En frutos verdes pueden aparecer lesiones grasosas de color verde oscuro a negro, que luego dan lugar a pústulas corchosas, elevadas y agrietadas, a veces rodeadas de un halo grasiento.

Campo afectado por Clavibacter michiganensis.

Las pérdidas económicas se producen principalmente debido a la disminución de los rendimientos por la pérdida de área foliar у a la presencia de manchas en los frutos, que vuelven inviable su comercialización. En los tomates para procesado, las manchas profundas dificultan el pelado de la fruta.

Planta joven notablemente afectada por Pesudomonas syringae.

En Chile, esta enfermedad fue descripta por primera vez por Latorre y Lolas en 1988, quienes identificaron la presencia de Xanthomonas en muestras de tomate tomadas en cultivos comerciales de los alrededores de Talca, enla región del Maule. Los investigadores manifestaron desconocer su distribución geográfica y no haber detectado su presencia en otras localidades ni en años posteriores, y atribuyeron la aparición de síntomas a la presencia de lluvias primaverales tardías, seguidas de elevada humedad relativa. En las prospecciones que hemos realizado en campos de tomate de diferentes regiones de Chile no hemos aislado nunca cepas de la especie Xan-thomonas. Si bien es probable que la bacteria esté presente, las condiciones favorables de alta temperatura y humedad relativa al mismo tiempo son poco comunes en los campos chilenos; sin embargo, esta condición podría darse por efecto del cambio climático.

BACTERIAS, SEMILLAS Y CONTROL

Tanto para los productores de semilla, como para los agricultores que compran semilla de tomate es de fundamental importancia conocer el estado sanitario del cultivo en las diferentes etapas: es necesario adquirir semilla libre de patógenos, verificar que los plantines estén en buen estado sanitario y eliminar cualquier material vegetal contaminado en el campo.

Ante la presencia de síntomas es importante realizar un análisis de diagnóstico en laboratorios especializados, ya que muchas veces hay confusión frente a los síntomas causados por diferentes patógenos. La semilla debe ser adquirida en empresas que certifiquen que el material está libre de patógenos y que se hayan realizado los análisis correspondientes, los cuales se encuentran estandarizados a nivel internacional. Por último, al comprar los plantines es necesario considerar el estado sanitario de las plantas y siempre tener trazabilidad de los lotes, ya sea de plantines como de semillas.

