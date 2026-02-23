Tras anulación de aranceles por la Corte Suprema, Trump impone nuevos gravámenes globales de 15%

La medida reabre la incertidumbre en el comercio internacional y marca un nuevo capítulo en la estrategia económica de Washington.

Febrero 23, 2026

Publicado por Zaida Ibáñez

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que el presidente Donald Trump excedió su autoridad al imponer una extensa batería de aranceles a las importaciones bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), lo que marcó un revés judicial histórico para su política comercial.

Qué decidió el máximo tribunal

Con una mayoría de seis votos contra tres, el tribunal determinó que la ley invocada por Trump para aplicar aranceles generalizados no faculta al presidente a fijar gravámenes de manera unilateral a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos. La sentencia invalida los aranceles aplicados bajo esa herramienta y limita significativamente la capacidad ejecutiva sin la aprobación del Congreso.

Respuesta inmediata de la Casa Blanca

Frente al fallo adverso, Trump calificó la decisión como “ridícula” y anunció una contramedida urgente: elevar a 15% un nuevo arancel global sobre importaciones, utilizando un marco legal alternativo (la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974), que permite incrementos temporales de hasta ese porcentaje.

Este nuevo gravamen fue elevado desde un 10% inicial, anunciado un día antes tras conocerse el fallo, y busca mantener la presión comercial sobre socios internacionales pese al rechazo de la Suprema. El uso de esta norma, sin embargo, solo permite que el arancel tenga vigencia temporal (hasta 150 días sin aprobación del Congreso), lo que introduce incertidumbre sobre su aplicación a largo plazo.

Empresas exigen devoluciones millonarias

La anulación de los aranceles ha desatado una fuerte reacción en el sector privado estadounidense. Organizaciones empresariales han comenzado a presentar solicitudes de devolución de los gravámenes pagados, las cuales podrían ascender a cerca de US$ 120.000 millones, según expertos y consultoras.

Grupos como la asociación We Pay the Tariffs y la Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos han exigido un alivio económico real para las compañías afectadas, argumentando que el fallo judicial carece de sentido práctico si no se traduce en reembolsos concretos.

Impacto en el comercio global y mercados

La decisión judicial introduce incertidumbre en las relaciones comerciales internacionales, ya que socava una de las herramientas clave de la política arancelaria estadounidense y complica las negociaciones con socios y bloques comerciales. A su vez, mercados financieros globales han mostrado leves ajustes a la baja ante la noticia.

Economistas advierten que, si bien la estrategia de Trump busca mantener aranceles mediante marcos legales alternativos, la situación podría generar tensiones diplomáticas con países aliados y socios comerciales, además de poner en riesgo acuerdos comerciales existentes.