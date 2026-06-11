Japón creará un organismo público-privado para frenar el contrabando de sus frutas y vegetales hacia otros países

La nueva entidad, que operará desde agosto, se encargará de vigilar los cultivos no autorizados en el extranjero, emprender acciones legales y asegurar que las regalías vuelvan a los centros de investigación para el desarrollo de nuevas variedades.

Junio 11, 2026

Publicado por Zaida Ibáñez

El Gobierno de Japón, en conjunto con el sector privado, anunció la creación de una organización especializada orientada a proteger y promover la propiedad intelectual (PI) de sus variedades de frutas y verduras recién desarrolladas. La medida responde a la creciente preocupación del país asiático por la filtración y el cultivo no autorizado de sus materiales vegetales de alto valor en mercados internacionales.

De acuerdo con un reporte de Nikkei Asia, la nueva entidad público-privada comenzará a operar formalmente en agosto de 2026. Su misión principal será salvaguardar los derechos de obtentor (propiedad intelectual sobre semillas y plantas) de instituciones públicas y prefecturas locales, monitorear activamente las plantaciones ilegales en el extranjero y liderar las batallas judiciales en caso de detectarse infracciones.

El Ministerio de Agricultura, Forestry y Pesca de Japón (MAFF) destacó que esta será la primera organización en el país dedicada exclusivamente a la gestión y defensa de los derechos de propiedad intelectual de los desarrolladores de plantas.

El detonante: El millonario caso de la uva Shine Muscat

La piratería de material genético ha sido un dolor de cabeza histórico para la industria hortofrutícola japonesa, que ve cómo sus desarrollos premium son reproducidos de forma ilegal fuera de sus fronteras.

El ejemplo más dramático citado por las autoridades es el de la uva de mesa Shine Muscat. Tras filtrarse las plantas a países vecinos, el área de cultivo de esta variedad en China explotó hasta alcanzar las 73.700 hectáreas en 2022, una cifra que supera por casi 30 veces la superficie plantada en el propio Japón. Las pérdidas anuales para el sector nipón, calculadas únicamente sobre la base de los derechos de licencia que se dejaron de percibir, superan los ¥10.000 millones de yenes (unos US$62,4 millones de dólares).

Una auditoría realizada por el ministerio en 2025 a tiendas en línea de empresas de semillas en China y Corea del Sur dejó en evidencia la gravedad del problema, detectando alrededor de 50 variedades de frutillas, cítricos y uvas desarrolladas originalmente en Japón que se comercializaban y producían sin ningún tipo de autorización ni pago de patentes.

Apoyo a la investigación local

Históricamente, el desarrollo de variedades agrícolas en Japón ha estado en manos de instituciones de investigación pública y gobiernos regionales. Sin embargo, estas entidades operan con severas limitaciones presupuestarias y de personal, lo que les imposibilitaba realizar un seguimiento internacional o costear litigios legales en tribunales extranjeros.

El nuevo organismo no solo actuará como un escudo legal, sino que también funcionará como un facilitador comercial. La entidad ayudará a comercializar las innovaciones japonesas en el mundo, apoyando a los obtentores con los contratos de cultivo, gestionando la venta de plantas a productores autorizados en el exterior y recaudando las regalías correspondientes. Esos ingresos por propiedad intelectual serán devueltos a los centros de origen en Japón para financiar la investigación y el desarrollo de los cultivos del futuro.

Fuente: Fruitnet